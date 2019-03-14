Усть-Катавский вагоностроительный завод будет осваивать новые виды продукции

Вчера, 13 марта, на взбунтовавшемся в феврале 2019 года из-за низкой зарплаты Усть-Катавском вагоностроительном заводе с рабочей поездкой побывал генеральный директор Государственного научно-производственного центра имени Хруничева Алексей Варочко. Целью поездки стало обсуждение реализации градообразующем предприятии инвестиционных проектов в 2019 году.

Как сообщает кресс-служба УКВЗ, Алексей Варочко встретился с руководством и коллективом завода. Стороны обсудили исполнение государственных заказов, закрытие долговых обязательств, расширение линейки специального оборудования и продукции гражданского назначения, а также острые социальные вопросы.

«Мы не должны бояться задавать острые вопросы, обсуждать и вместе решать проблемы. Ситуация на заводе стабильна, сейчас прорабатываются вопросы об изменении должностных окладов и системы начисления заработной платы. Также будет продолжена работа по снижению накладных расходов, в том числе, за счет сокращения излишних управленческих кадров. Одновременно планируется увеличение персонала на основном производств», - сказал Алексей Варочко.

Кроме того, он отметил, что для выхода из сложной ситуации, вызванной в первую очередь неравномерной загрузкой различных цехов, заводу следует сконцентрировать усилия на повышении качества поставляемой продукции и услуг. Сейчас наряду с временной неполной загруженностью трамвайного производства, участки изготовления специальной техники работают с полной нагрузкой и даже с перезагрузкой.

«Первоочередная задача - ни одного срыва, ни одного просроченного этапа. Мы должны взятые обязательства исполнять в срок. Также следует расширять ассортимент продукции, что позволит загрузить мощности, задействованные в изготовлении продукции «некосмического профиля». Компетенции УКВЗ обеспечивают возможности освоить новые виды продукции. Наше предприятие может изготавливать многие виды оборудования. Не нужно забывать, что на предприятие полностью передана компетенция по изготовлению резино-технических изделий», - сказал Алексей Варочко.

Подводя итоги встречи, Алексея Варочко отметил, что УКВЗ находится под пристальным вниманием руководства Центра Хруничева и Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос». Сейчас активно прорабатываются меры, направленные на сохранение и развитие производства трамваев и других видов высокотехнологичной продукции гражданского назначения. В частности, решается вопрос о реорганизации УКВЗ в акционерное общество («дочку» Центра имени Хруничева), что позволит привлечь дополнительные инвестиции и даст новый импульс развитию предприятия.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 14 февраля рабочие вагоностроительного завода вышли на митинг к проходной градообразующего предприятия. Люди возмущались тем, что у них очень низкие заработные платы. Рабочим перестали выплачивать премии. Они «сидят» на голом окладе, который, по их словам, составляет всего 12 тысяч рублей. У митингующих были и вопросы по поводу предполагаемого сокращения рабочей недели до трех или четырех дней.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский по телефону связался с руководством Усть-Катавского вагоностроительного завода и отметил, что руководство вагоностроительного завода должно услышать людей, выстроить диалог с профсоюзом и трудовым коллективом, выработать решение.

Директор предприятия Артем Бахарев озвучил сотрудникам основную причину снижения заработной платы – это неполная загрузка основных производственных мощностей предприятия. При трехсменном режиме работы завод может выпускать в год более 300 трамваев. Но их не покупают. В 2018 году было продано всего 25 трамвайных вагонов, а для стабильной работы необходимо реализовывать хотя бы 75. Тем не менее, директор завода Артем Бахарев пообещал, что, несмотря на сложившееся положение, заработная плата будет скорректирована.