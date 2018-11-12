УТСК утратила статус ЕТО в Челябинске, но пока платить за тепло и горячую воду продолжат ей

Акционерное общество «Уральская теплосетевая компания» (АО «УТСК», дочерняя структура ПАО «Фортум») утратило статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО) в зоне теплоснабжения № 01 Челябинского городского округа, проработав в этом статусе всего год. Но челябинцы пока продолжат платить за тепло и горячую воду этой компании. Новую ЕТО выберут в начале 2019 года.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве тарифного регулирования и энергетики области, 31 октября 2018 года Минэнерго РФ подписан приказ № 987 о лишении УТСК статуса гарантирующего поставщика тепла в зоне теплоснабжения № 01 Челябинска (охватывает более 80 % потребителей).

В министерстве уточнили, что АО «УТСК» продолжит осуществлять функции единой теплоснабжающей организации до присвоения другой организации статуса ЕТО. Установленные министерством в сентябре 2018 года тарифы на тепловую энергию для УТСК остаются в силе. «Плату за коммунальную услугу по отоплению и горячему водоснабжению по-прежнему необходимо вносить в адрес АО «УТСК», - пояснили в ведомстве.

На статус единой теплоснабжающей организации в зоне 01 Челябинска на сегодня претендует «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая Компания – Челябинск» (АО «УСТЭК-Челябинск») - совместное предприятие ПАО «Фортум» и ООО «Корпорации СТС».

В пресс-службе УТСК уточнили, что АО «УСТЭК-Челябинск» начала операционную деятельность с 1 ноября 2018 года. «УТСК» уже передало ей в аренду тепловые сети и котельные.

В УТСК уточнили, что при смене поставщика тепла потребителям достаточно будет подписать полученное от АО «УТСК» соглашение о замене стороны в договоре теплоснабжения. Если в заключенном договоре теплоснабжения есть условие о такой замене, то потребители просто получат уведомления о смене поставщика.

Застройщикам для подключения к системе теплоснабжения с 1 ноября 2018 года необходимо подавать заявки на заключение договора о подключении в адрес АО «УСТЭК-Челябинск».

Напомним, АО «УТСК» получила статус единой теплоснабжающей организации в зоне теплоснабжения № 01 Челябинского городского округа в ноябре 2017 года. Ранее поставщиком тепла в первой зоне было МУП «ЧКТС». Но год назад новый поставщик тепла сразу же появился в квитанциях на оплату (в декабре пришли квитанции за тепло за ноябрь уже от УТСК).

Согласно схеме теплоснабжения (принята в декабре 2016 года), город поделен на пять зон. В первую вошло около 80% потребителей тепла областного центра - объекты, которые получают тепловую энергию от ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ЧГРЭС, котельных «Северо-Западная», «Юго-Западная» и «Западная»). Вторая и третья зона – с локальными котельными и ТЭЦ ПАО «Мечел». Четвертая и пятая зоны приходятся на долю ООО «Теплоэнергосбыт» и ООО АТЭК.