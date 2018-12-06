В 2019 году объемы финансирования проектов благоустройства в Челябинской области вырастут почти в 1,5 раза

В 2019 году города и районы Челябинской области получат более 1,5 миллиарда рублей на благоустройство территорий в 2019 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». По сравнению с текущим годом общий объем финансирования вырос на 42,6%.

Большинство муниципалитетов получат средства пропорционально численности населения, как это было и в текущем году. Объемы финансирования семи малых городов - Троицк, Снежинск, Кыштым, Сатка, Южноруальск, Аша и Карабаш – увеличены в три раза по сравнению с 2018 годом.

Соответствующее решение принял губернатор Борис Дубровский.

Всего в 2019 году из областного и федерального бюджета на благоустройство муниципальных образований региона направят 1 миллиард 575 миллионов рублей по программе «Формирование комфортной городской среды». Из них из федерального бюджета выделен 1 миллиард 357 миллионов (в 2018 году привлечено 854 миллиона рублей) и из областной казны - 218 миллионов рублей (200 миллионов в текущем году). Муниципалитеты выделили около 50 млн рублей.

Повышенное финансирование в 2019 году получат те муниципальные образования, которые в этом году приняли участие во Всероссийском конкурсе благоустройства.

Глава региона отметил, что решения по этим проектам принимались после широкого и публичного обсуждения с жителями. «Я принял решение мнение жителей поддержать. Эти проекты имеют высокую степень проработки и должны быть реализованы в полном объеме в течение двух лет», – заявил Борис Дубровский.

Глава региона поручил руководителям муниципалитетов Челябинской области активнее вовлекать в реализацию проектов по благоустройству градообразующие предприятия и представителей бизнес-сообщества.

Также в бюджете 2019 года предусмотрены средства на поддержку мест массового отдыха людей. На эти цели будет выделено 23,4 миллиона рублей. Данные средства могут направляться только на благоустройство парков в городах с численностью до 250 тысяч человек.

По поручению Бориса Дубровского деньги получит Верхнеуральск на благоустройство сквера «Культуры и отдыха». Проект благоустройства сквера разработан, имеется проектно-сметная документация, в 2017 и 2018 году уже выполнены предварительные работы по обустройству территории. Также высокий уровень проработки имеют проекты благоустройства парков Кусы и Миасса. Финансирование для них заложили на 2020-й и 2021-й годы соответственно.