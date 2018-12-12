В 2019 году в Челябинской области увеличат финансирование детской оздоровительной кампании

В 2019 году более 11 тысяч детей Челябинской области смогут бесплатно отдохнуть и оздоровиться в санаториях и загородных лагерях.

«Главная наша задача - обеспечить качественный, безопасный, полезный и интересный отдых детей, для этого у нас есть необходимые ресурсы», - подчеркнул губернатор Борис Дубровский.

Как отметила министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина, в следующем году из областного бюджета на эти цели будет направлено более 250 миллионов рублей.

В 2018 году в детских загородных лагерях и санаториях оздоровятся почти 11 тысяч детей. Губернатор выразил уверенность, что оздоровительная кампания 2018 года, благодаря совместным усилиям, завершится благополучно и на достаточно хорошем уровне. «А дети и их родители будут с благодарностью вспоминать те интересные формы отдыха и оздоровления, которые мы смогли им предложить», – подчеркнул Борис Дубровский.

В этом году организованная областным министерством социальных отношений оздоровительная кампания проходит практически на протяжении всего года – стартовала 23 февраля (на месяц раньше, чем в прошлом году) и завершится 22 декабря. В санаториях и лагерях в учебный период предусмотрены занятия по основным предметам. Помимо этого, запланированы физкультурно-оздоровительные и культурные мероприятия, экскурсии, игры, дискотеки, различные конкурсы и концерты.

В 2019 году планируется увеличить охват детей отдыхом и оздоровлением по линии минсоца. Татьяна Никитина отметила, министерство старается не менее половины детей оздоровить в летний период. «Кроме того, дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды могут пройти отдых и реабилитацию в наших учреждениях социальной защиты — в челябинском областном центре «Семья», кусинском областном реабилитационном центре, в котором летом действуют заезды «Мать и дитя», а также организованы совместно с фондом «Искорка» смены для детей, перенесших онкозаболевания. Реабилитацию можно пройти и в городских социально-реабилитационных центрах Челябинска и Магнитогорска», - уточнила министр.

Для получения бесплатной путевки необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства, либо через портал Госуслуги.ру подать заявление. Путевка будет предоставлена в порядке очереди.