В Челябинск едут международные эксперты по интеллектуальной собственности

В Челябинске пройдет национальный семинар по интеллектуальной собственности. Ведется регистрация участников.

Семинар состоится на площадке Южно-Уральской торгово-промышленной палаты 23-24 октября. Его темой станет «Мадридская система международной регистрации товарных знаков и Гаагская система международной регистрации промышленных образцов».

С докладами по актуальным вопросам охраны товарных знаков и промышленных образцов в России и за рубежом выступят российские и зарубежные эксперты в области интеллектуальной собственности, сообщает пресс-служба ЮУТПП.

Участники семинара смогут ознакомиться с особенностями процедуры подачи национальных и международных заявок на регистрацию, онлайн-сервисами Всемирной организации интеллектуальной собственности и Роспатента, а также задать интересующие вопросы.

Участие в мероприятии - бесплатное. Приглашаются все заинтересованные лица - представители организаций, патентные поверенные, изобретатели, патентообладатели, студенты, магистранты, аспиранты и преподаватели вузов. По итогам слушатели получат сертификаты об участии в семинаре.

Для регистрации необходимо заполнить анкету и отправить ее на адрес электронной почты: patent@tpp74.ru Дополнительную информацию можно получить по телефону: (351) 264-78-22.