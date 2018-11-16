В Челябинске министр Кобылкин оценил экологический аудит ЧМК

В пятницу, 16 ноября, в Челябинске министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин с утра отправился на ПАО "ЧМК", входящего в Группу «Мечел». Цель поездки - своими глазами увидеть, как идут мероприятия экологическическому аудиту, который начался в августе этого года.

Первой остановкой на пути следования министра по Челябинскому металлургическому комбинату стал помольно-смесительный комплекс по производству активной минеральной добавки для бетонных смесей Мечел-Материалы. Также предприятие специализируется на выпуске продукции строительного назначения – плиты, блоки, гранулированный щебень и крошка.

Как сообщили Дмитрию Кобылкину на предприятии, такие материалы здесь изготавливают из текущего и отвального шлака ЧМК. Пять миллионов тонн в год дает предприятие таких отходов. Производство строительных материалов позволяет делать производство совершенно безотходным. Кроме того, на комбинате используют годами накопленные отходы.

«Все эти материалы есть в природе, но мы предложили свой вариант, - сообщили на предприятии. – Природе необходимы миллионы лет, чтобы создать такие прочные составляющие для строительства, а нам для стройматериалов такого же качества необходимо несколько часов».

Далее министру показали цех, где производят рельсы, длиной 100 метров. Дмитрий Кобылкин поднялся на высоту и увидел сверху весь рабочий процесс.

«Очень впечатляет такое мощное производство, - отметил Дмитрий Кобылкин. – А также тот факт, как у вас очищают воздух от вредных примесей. Он здесь у вас чище, чем в городе».

В поездке министра природных ресурсов сопровождал губернатор области Борис Дубровский, депутаты Государственной Думы Владимир Бурматов и Николай Валуев, владелец «Мечела» Игорь Зюзин.