В Челябинске обсудят новые точки роста для России

Сессия форума «Регионы России: новые точки роста» в Челябинске завершит цикл выездных мероприятий в 2018 году, направленных на расширение инвестиционных возможностей, развитие экспортного потенциала и продвижение области за пределами региона

Организатором выездной сессии в Челябинске, которая состоится 10 декабря, выступает фонд «Росконгресс» совместно с Российским экспортным центром и Агентством стратегических инициатив.

Как отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, цикл выездных мероприятий «Регионы России: новые точки роста» проходит на лучших региональных площадках. «Челябинск должен стать одним из лидеров среди городов России с наиболее развитой конгрессно-выставочной инфраструктурой и опытом проведения на высоком уровне международных мероприятий в преддверии саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году», - подчеркнул глава региона.

В рамках «Точек роста» планируется обсудить вопросы развития региональной инфраструктуры, применению практики механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП), улучшению мер поддержки инвесторов.

По словам губернатора, тема ГЧП всегда актуальна, так как такая схема взаимодействия власти и бизнеса дает возможность развивать инженерную, социальную, транспортную инфраструктуру региона «уже сейчас» с привлечением средств бизнеса.

Пленарное заседание – основное мероприятие сессии - посвящено привлечению инвестиций в реальный сектор экономики. Представители крупных российских предприятий обсудят как трансформировать национальные приоритеты в региональные.

На полях мероприятия состоится экспертная сессия «5 вопросов на пути к прорыву в Государственное частное партнерство» о перспективных проектах государственно-частного партнерства и этапах их реализации, а также роуд-шоу «Перспективные инфраструктурные проекты региона: в поисках инвестиций и партнеров» и презентация региональных проектов ГЧП, находящихся на подготовительной стадии. В ходе экспертной сессии министр экономического развития региона Сергей Смольников расскажет о том, как развивается система ГЧП в Челябинской области в настоящее время.

Программа мероприятия основывается на повестке Инфраструктурного конгресса «Росинфра» – цикла мероприятий по тематике развития инфраструктуры и государственно-частного партнерства, организациями которого выступают Фонд Росконгресс и Национальный центр ГЧП.

Для участия в сессии необходимо обязательно пройти регистрацию до 9 декабря 2018 года.