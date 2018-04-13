В Челябинске объявлен конкурс на строительство терминала нового аэровокзала

АО «Челябинское авиапредприятие» (ЧАП, дочерняя компания ООО «Новопорт») объявило аукцион на строительство терминала внутренних воздушных линий нового аэровокзального комплекса международного аэропорта Челябинск (Баландино). Это будет первая очередь реконструкции аэропорта.

Об этом сообщается на странице аэропорта в соцсети.

Согласно размещенной на РосТендер информации, начальная цена – 2,99 миллиарда рублей. Проект терминала уже готов.

Заявки от желающих воплотить реализовать этот проект будут приниматься до 15 часов 10 мая. Рассматривать заявку будет 11 мая. Закупка является многоэтапной и будет вестись посредством конкурентных переговоров, которые пройдут 16–17 мая. А 24 мая подведут итоги.

Строительство терминала внутренних воздушных линий нового аэровокзала должно начаться летом 2018 года. Ввести его в эксплуатацию планируется в конце 2019 года.

Его площадь – 16,3 тысячи квадратных метров, что в полтора раза больше нынешних терминалов внутренних и международных авиалиний. Пропускная способность – 2,5 миллиона пассажиров в год. Такой пассажиропоток ожидают в челябинском аэропорту к 2020 году (сейчас – 1,5 миллиона пассажиров в год).

В новом аэровокзале будет 3 телескопических трапа, большие залы ожидания для пассажиров, залы по обслуживанию VIP и бизнес-пассажиров, комната матери и ребенка, кафе, магазины, современные зоны авиационной и транспортной безопасности.

Реконструирован будет и аэродром. В объем первого этапа проекта реконструкции аэродрома попадает создание новой части перрона перед новым аэровокзалом, увеличение количества мест стоянок, также будут реконструированы инженерные системы аэродрома.