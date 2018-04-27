В Челябинске появится новая теплоснабжающая компания, но пока о повышении тарифов говорить рано

До конца 2018 года в Челябинске начнет работу новая единая теплоснабжающая организация. Накануне компания «Фортум» и ООО «Корпорация Современные технологические системы» («Корпорация СТС») подписали соглашение о намерениях создать совместное предприятие в сфере теплоснабжения.

Как сообщают в пресс-службе городской администрации, совместное предприятие должно начать работу до конца 2018 года. Предполагается, что к нему перейдет функция единой теплоснабжающей организации в Челябинске.

Ряд экспертов уже высказали предположение, что с появлением нового теплоснабжающей организации тарифы на тепло в Челябинске значительно вырастут. В министерстве тарифного регулирования и энергетики области пока не комментируют этот вопрос, ссылаясь на отсутствие необходимых документов.

Новые тарифы устанавливаются на основании обосновывающих материалов. В министерство пока не поступали необходимые документы, ни заявление на установление новых тарифов.

Генеральный директор ПАО «Фортум» Александр Чуваев заверяет, что «сокращение издержек и мультипликативный экономический эффект благоприятно отразится на принятии оптимальных тарифных решений для потребителей в среднесрочной перспективе».

В дальнейшем для потребителей будет создан единый расчетный центр, который позволит оперативно решать все вопросы в режиме «одного окна».

У «Фортума» уже есть опыт совместной работы с Корпорацией СТС». В Тюмени был реализован аналогичный проект в 2017 году. В настоящее время предприятие успешно функционирует в статусе единой теплоснабжающей организации, подчеркивают в компании.