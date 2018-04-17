В Челябинске прошло первое заседание индустриального консультационного совета

В Челябинске состоялось первое заседание индустриального консультационного совета при губернаторе Борисе Дубровском.

Совет призван содействовать процессу модернизации производства и внедрению инноваций в промышленном секторе. В его состав вошли представители органов государственной власти, институтов развития и поддержки предпринимательства, вузов, а также эксперты в сфере инновационной деятельности.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе главы региона, работа индустриального консультативного совета будет строиться по четырем направлениям: стимулирование инновационной деятельности; реализация мероприятий национальной технологической инициативы; переход предприятий оборонно-промышленного комплекса на производство высокотехнологичной продукции гражданского назначения; работа по взаимодействию с фондом Сколково.

Индустриальный консультативный совет будет помогать взаимодействовать стартапам (малых инновационных компаний) с крупными технологическими партнерами Челябинской области. Заседание будет проходить не реже раза в квартал. Проводить их будут на площадках предприятий региона, которые впоследствии могли бы выступить в роли технологического партнера для инновационных стартап компаний.

Эксперты совета будут заниматься поиском российских и мировых технологических решений для предприятий региона; определять потребности индустриальных предприятий в современных технологиях; помогать в технологической модернизации; информировать о мировых технологических трендах; создавать условия для кооперации региональных технологических компаний и предприятий промышленности; помогать в налаживании контактов успешных и реализовавшихся людей с теми, кто только вступает в бизнес; создавать компетенции по инкубации индустриальных стартапов; привлекать в регион мировые команды за счет потенциала возможности индустриальных партнеров Челябинской области.