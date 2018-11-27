В Челябинске утвердили проект планировки территории бывшего танкового училища

На территории бывшего танкового института в Советском районе Челябинска вырастут дюжина многоквартирных домов, детский сад на двести мест площадью две тысячи 788 квадратных метров, административное здание с подземной парковкой на тридцать машино-мест площадью 803 «квадрата» и три обвалованных автостоянки на 83, 105 и 110 машино-мест.

Общая площадь, на которой возведут постройки, превысит 80 с половиной тысяч квадратных метров.

Проекты планировки и межевания территории в границах улиц Орджоникидзе, Телевизионной, переулка Косого, улицы Монакова, створа переулка Красного, местного проезда в Советском районе утвердили городские власти. Постановление об утверждении документации вчера, 26 ноября, подписал временно исполняющий полномочия главы города Владимир Елистратов.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», новый жилой квартал в Челябинске планируют построить максимум за четыре года. Собственником внушительной территории является владелец челябинской строительной компании «НИКС» Николай Серсков. Он обещал не только воздвигнуть комфортный для жизни комплекс, но и сохранить добрую память о танкистах, отреставрировав находящийся на территории бывшего училища памятник.

Здания и земли танкового ушли с молотка летом этого года. Первоначальная цена лота составляла 168 миллионов 600 тысяч рублей. За заброшенные строения и земли боролись шесть покупателей. В результате торгов цена подскочила на 86 миллионов, и покупка обошлась компании «НИКС» в 254 миллиона 600 тысяч рублей.