В Челябинске завершился конкурс инновационных проектов Open Innovations Startup Tour
Сегодня, 17 апреля, в Челябинске подвели итоги регионального конкурса инновационных проектов в рамках Open Innovations Startup Tour «Цифровой регион». Победителем стал индустриальный проект участника из Тюмени. Крупнейшее в России и СНГ мероприятие по поиску перспективных стартапов проходило 16 и 17 апреля в отеле «Radisson Blu Челябинск».
По итогам питч-сессий экспертное жюри выбрало лучшие проекты по трем конкурсным трекам — биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве, информационные технологии, индустриальные и энергетические технологии. Основной замысел авторов проектов – претворить в жизнь технологии, которые бы сделали мир лучше.
Трек биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве
1 место
Василий Дюрягин, ООО «Нараяма», проект «Покрытия для медицинских имплантатов»
2 место
Даниил Кузнецов, АНО «Лаборатория "Сенсор-Тех"», проект «Умная трость для незрячих "Робин"»
3 место
Алексей Ткаченко, ООО «Тройсан», проект «Умные домашние фермы TROYSUN», и Александр Максимов, проект «ЭвоФуд»
Трек индустриальных и энергетических технологий
1 место
Михаил Самохвалов, ООО «НПК "ГЕОТЕХНИКА 72"», проект «Разработка малогабаритной мобильной установки для проведения статических испытаний свай и штампов»
2 место
Юлия Ларионова, Тюменский индустриальный университет, проект «Wipot», и Александр Паронко, ООО «НПК "ГЕОТЕХНИКА 72"», проект «Гидравлический пакер для выполнения инъекционных работ»
3 место
Александр Дубровский, ООО «Электроинжиниринг», «Интеллектуальная система непрерывного мониторинга герметичности гидроизоляции "ИЗОТЕСТ онлайн"»
Трек информационных технологий
1 место
Вячеслав Новоселов, ООО «Цифровые технологии», проект «Pulse – маркетинговая платформа для торговых центров»
2 место
Павел Костенецкий, Южно-Уральский государственный университет, проект «Технология автоматического анализа и классификации поверхностных дефектов при производстве труб большого диаметра»
3 место
Владимир Шепелев, Южно-Уральский государственный университет, проект «Цифровая система измерения и идентификации крупногабаритных грузов в динамике "Load in dynamics"»
В гранд-финале приняли участие Вячеслав Новоселов, Михаил Самохвалов и Василий Дюрягин, занявшие первые места в своих треках. Их выступления набрали равное количество баллов, и определить победителя удалось только после дополнительных вопросов жюри. Главный приз — 300 тысяч рублей — получил автор проекта «Разработка малогабаритной мобильной установки для проведения статических испытаний свай и штампов».
«Челябинский этап прошел очень насыщенно. Мне удалось послушать конкурсные стартапы по нескольким направлениям, и все они очень интересные. Некоторые явно нуждаются в доработке, но даже по тому, как авторы отвечают членам жюри на вопросы, видно, что они заинтересованы не только в победе, но и в улучшении своих проектов благодаря обратной связи от экспертов», – отмечает генеральный директор АНО «Сколково Форум», организатор Open Innovations Startup Tour Екатерина Иноземцева.
Все победители регионального этапа Open Innovations Startup Tour получили приглашения на Startup Village — самую масштабную в России и странах СНГ конференцию для технологических предпринимателей, которая пройдет в конце мая в Инновационном центре «Сколково». На награждении также были названы шесть проектов, рекомендованные для участия в финале программы «Старт» от Фонда содействия инновациям в рамках конференции Startup Village:
- Александр Дубровский, ООО «Электроинжиниринг», «Интеллектуальная система непрерывного мониторинга герметичности гидроизоляции "ИЗОТЕСТ онлайн"»
- Андрей Елькин, ООО «Имбиоком», проект «Технология биосовместимых кардиоваскулярных имплантатов»
- Павел Костенецкий, Южно-Уральский государственный университет, проект «Технология автоматического анализа и классификации поверхностных дефектов при производстве труб большого диаметра»
- Даниил Кузнецов, АНО «Лаборатория "Сенсор-Тех"», проект «Умная трость для незрячих "Робин"»
- Юлия Ларионова, Тюменский индустриальный университет, проект «Wipot»
- Виктор Солдатов, Оренбургский государственный аграрный университет, проект «Мобильный робот для обучения детей программированию (Robocar KIT)»
Генеральный партнер Open Innovations Startup Tour ПАО «МегаФон» вручил победителю гранд-финала сертификат от сервиса «МегаФон.Путешествия». Кроме того, специальным призом Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» был отмечен проект «Интеллектуальная система непрерывного мониторинга герметичности гидроизоляции «ИЗОТЕСТ-онлайн». До завершения Open Innovations Startup Tour «Цифровой регион» осталась неделя. Уже завтра, 18 апреля, региональный этап проекта начнется в Санкт-Петербурге на площадке технопарка «Ленполиграфмаш».
Более подробную информацию о проектах вы сможете узнать завтра на нашем сайте.