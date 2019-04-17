В Челябинске завершился конкурс инновационных проектов Open Innovations Startup Tour

Сегодня, 17 апреля, в Челябинске подвели итоги регионального конкурса инновационных проектов в рамках Open Innovations Startup Tour «Цифровой регион». Победителем стал индустриальный проект участника из Тюмени. Крупнейшее в России и СНГ мероприятие по поиску перспективных стартапов проходило 16 и 17 апреля в отеле «Radisson Blu Челябинск».

По итогам питч-сессий экспертное жюри выбрало лучшие проекты по трем конкурсным трекам — биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве, информационные технологии, индустриальные и энергетические технологии. Основной замысел авторов проектов – претворить в жизнь технологии, которые бы сделали мир лучше.

Трек биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве

1 место

Василий Дюрягин, ООО «Нараяма», проект «Покрытия для медицинских имплантатов»

2 место

Даниил Кузнецов, АНО «Лаборатория "Сенсор-Тех"», проект «Умная трость для незрячих "Робин"»

3 место

Алексей Ткаченко, ООО «Тройсан», проект «Умные домашние фермы TROYSUN», и Александр Максимов, проект «ЭвоФуд»

Трек индустриальных и энергетических технологий

1 место

Михаил Самохвалов, ООО «НПК "ГЕОТЕХНИКА 72"», проект «Разработка малогабаритной мобильной установки для проведения статических испытаний свай и штампов»

2 место

Юлия Ларионова, Тюменский индустриальный университет, проект «Wipot», и Александр Паронко, ООО «НПК "ГЕОТЕХНИКА 72"», проект «Гидравлический пакер для выполнения инъекционных работ»

3 место

Александр Дубровский, ООО «Электроинжиниринг», «Интеллектуальная система непрерывного мониторинга герметичности гидроизоляции "ИЗОТЕСТ онлайн"»

Трек информационных технологий

1 место

Вячеслав Новоселов, ООО «Цифровые технологии», проект «Pulse – маркетинговая платформа для торговых центров»

2 место

Павел Костенецкий, Южно-Уральский государственный университет, проект «Технология автоматического анализа и классификации поверхностных дефектов при производстве труб большого диаметра»

3 место

Владимир Шепелев, Южно-Уральский государственный университет, проект «Цифровая система измерения и идентификации крупногабаритных грузов в динамике "Load in dynamics"»

В гранд-финале приняли участие Вячеслав Новоселов, Михаил Самохвалов и Василий Дюрягин, занявшие первые места в своих треках. Их выступления набрали равное количество баллов, и определить победителя удалось только после дополнительных вопросов жюри. Главный приз — 300 тысяч рублей — получил автор проекта «Разработка малогабаритной мобильной установки для проведения статических испытаний свай и штампов».

«Челябинский этап прошел очень насыщенно. Мне удалось послушать конкурсные стартапы по нескольким направлениям, и все они очень интересные. Некоторые явно нуждаются в доработке, но даже по тому, как авторы отвечают членам жюри на вопросы, видно, что они заинтересованы не только в победе, но и в улучшении своих проектов благодаря обратной связи от экспертов», – отмечает генеральный директор АНО «Сколково Форум», организатор Open Innovations Startup Tour Екатерина Иноземцева.

Все победители регионального этапа Open Innovations Startup Tour получили приглашения на Startup Village — самую масштабную в России и странах СНГ конференцию для технологических предпринимателей, которая пройдет в конце мая в Инновационном центре «Сколково». На награждении также были названы шесть проектов, рекомендованные для участия в финале программы «Старт» от Фонда содействия инновациям в рамках конференции Startup Village:

Александр Дубровский, ООО «Электроинжиниринг», «Интеллектуальная система непрерывного мониторинга герметичности гидроизоляции "ИЗОТЕСТ онлайн"»

Андрей Елькин, ООО «Имбиоком», проект «Технология биосовместимых кардиоваскулярных имплантатов»

Павел Костенецкий, Южно-Уральский государственный университет, проект «Технология автоматического анализа и классификации поверхностных дефектов при производстве труб большого диаметра»

Даниил Кузнецов, АНО «Лаборатория "Сенсор-Тех"», проект «Умная трость для незрячих "Робин"»

Юлия Ларионова, Тюменский индустриальный университет, проект «Wipot»

Виктор Солдатов, Оренбургский государственный аграрный университет, проект «Мобильный робот для обучения детей программированию (Robocar KIT)»

Генеральный партнер Open Innovations Startup Tour ПАО «МегаФон» вручил победителю гранд-финала сертификат от сервиса «МегаФон.Путешествия». Кроме того, специальным призом Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» был отмечен проект «Интеллектуальная система непрерывного мониторинга герметичности гидроизоляции «ИЗОТЕСТ-онлайн». До завершения Open Innovations Startup Tour «Цифровой регион» осталась неделя. Уже завтра, 18 апреля, региональный этап проекта начнется в Санкт-Петербурге на площадке технопарка «Ленполиграфмаш».

Более подробную информацию о проектах вы сможете узнать завтра на нашем сайте.