В челябинском офисе ВТБ обсудили итоги года

В Челябинске прошла пресс-конференция банка ВТБ, посвященная итогам 2018 года и текущим тенденциям развития сети. На встрече затронули ситуацию на рынке кредитования и привлечения средств.

Сейчас в Челябинской области ВТБ представлены 30 офисами и 280 банкоматами в 34 населенных пунктах. В регионе у банка порядка 220 тысяч розничных клиентов и 4 тысяч корпоративных. Сами офисы ВТБ становятся универсальными: весь спектр услуг в них предоставляется по принципу «одного окна». По словам управляющего ВТБ в Челябинской и Курганской областях, в банке к каждому клиенту подбирают индивидуальный подход:

«Нашим корпоративным и розничным клиентам мы предлагаем ценовые условия в зависимости от характера и объема сотрудничества. В нашей сети мы создали единые стандарты обслуживания и предоставления услуг», – отметил Эдуард Громов.

Банк активно реализует и ипотечные программы: ВТБ одним из первых перешел на электронную систему отчетов оценщиков квартир. В планах использовать при оформлении ипотеки электронные закладные с цифровой подписью. А с 1 июля, в соответствии с законом 214-ФЗ, клиенты, приобретающие жилье на стадии строительства, будут открывать в банке эскроу-счета. Развивается и технология сбора биометрических данных: оборудование для их записи уже есть в 5 офисах региона.

Объем займов среди физлиц увеличился на 15% до 55,9 млрд рублей. Наибольшую долю составляют кредиты наличными – 24,6 млрд рублей. Ипотечный портфель достиг 24,4 млрд рублей, автокредитов – 4,7 млрд рублей. Существенного роста банк добился и в привлечении средств частных клиентов, портфель которых увеличился до 33,1 млрд рублей (+24%).

В целом объем привлеченных средств физических и юридических лиц ВТБ в Челябинской и Курганской областях увеличился на 50% и достиг 88,1 млрд рублей.