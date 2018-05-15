В Челябинской области набирает темпы посевная кампания. По распоряжению главы региона сельхозпредприятия получили свыше миллиарда рублей в виде господдержки из федерального и областного бюджетов

По данным на 14 мая в регионе посеяно 161 тысяча гектаров яровых культур, что составляет почти 10% от запланированного объёма всего ярового сева. Вместе с пшеницей, а её посеяно 44 тысячи гектаров, идёт посев других зерновых и зернобобовых культур: ячменя, овса, кукурузы на зерно, гороха, люпина.

Об этом сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

Также уже посеяно 12,7 тысяч гектаров подсолнечника, 11 тысяч гектаров льна, 4 тысячи гектаров рапса.

Всего посевы масличных размещены на площади 27,7 тысяч гектаров, что составляет по оперативным данным 22% от плана.

Также хозяйства и фермеры начали высаживать картофель и сеять овощи открытого грунта.