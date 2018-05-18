В Челябинской области начинается сезон дорожных работ

В Челябинской области стартует очередной сезон дорожных работ. В этом сезоне в планах регионального Миндора строительство и реконструкция 78,2 км автодорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт 112,4 км автодорог общего пользования, ремонт пяти мостовых сооружений, а также ремонт дорожного покрытия в городе Челябинске – не менее 809 118 кв метров.

«В этом году мы столкнулись с таким явлением, как промерзание дорожного полотна выше среднегодовых норм, поэтому чуть позже обычного приступили к дорожным сезонным работам, – отметил министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Дмитрий Микулик. - Особенностью этого года станет создание общественной Рабочей группы, которая будет вместе с нами следить за качеством выполнения дорожных работ и исполнением гарантийных обязательств обслуживающих организаций».

Будет реконструирован участок автомобильной дороги Дробышево – Суналы – Неверово (15,993 км). Будет произведён капитальный ремонт на 13,2 км автодороги Верхний Уфалей – граница Свердловской области, а также отремонтировано 22, 5 км автодороги Миасс – Златоуст.

В 2018 году продолжится реализация приоритетного федерального проекта "Безопасные и качественные дороги". Планируется выполнить реконструкцию на 3,0 км региональных автодорог, осуществить ремонт порядка 37,7 км и на 55,5 км выполнить устройство выравнивающего слоя. На 44,1 км автодорог муниципального значения планируется выполнить ремонт покрытия. Одним из значимых региональных объектов данной программы станет трасса Миасс – Карабаш – Кыштым, соединяющая крупные промышленные центры области. 13 километров дороги планируется отремонтировать и на двух километрах сделать устройство выравнивающего слоя, направив на это порядка 300 миллионов рублей.

Продолжается работа по программе «Устойчивое развитие сельских территорий», в рамках которой в шести муниципальных районах будут построены автомобильные дороги, ведущие к социально-значимым объектам или к объектам сельскохозяйственного производства. На эти цели из федерального бюджета было выделено 225 миллионов рублей. «Сельские дороги», отвечающие современным стандартам, уже в этом году появятся в Уйском, Троицком, Верхнеуральском, Агаповском, Нязепетровском, и Кусинском муниципальных районах.

В Челябинске в текущем году по плану будет завершён ремонт двух главных магистралей Челябинска – проспекта Победы и проспекта Ленина. Кроме того, приведут в порядок Свердловский проспект. Одним из самых крупных объектов станет автодорога «Меридиан».

Миндортранс просит автомобилистов быть внимательными на дорогах, особенно в местах производства работ, а также при выборе маршрута своего следования.