В Челябинской области работает делегация предпринимателей из Саксонии

В среду, 14 ноября, на Южный Урал прибыла делегация предпринимателей из Саксонии. Свою работу в Челябинске европейские бизнесмены начали с посещения Южно-Уральской торгово-промышленной палаты – ведущего негосударственного института международного сотрудничества Челябинской области, где были проведены переговоры с местной бизнес-элитой.

В состав немецкой делегации, которую возглавил уполномоченный представитель Департамента содействия экономике Саксонии (WFS) по России/СНГ господин Манфред Либль, вошли представители восьми компаний различных сфер деятельности. Со стороны южноуральского бизнеса во встрече приняло участие свыше 50 человек.

Участников переговоров приветствовал первый вице-президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Игорь Аристов. Он выразил признательность господину Манфреду Либлю за системный подход к организации визитов в Челябинск, результаты которых в том числе влияют на рост товарооборота.

««Есть люди, которые вносят свой персональный вклад в развитие российско-германского сотрудничества. И господин Манфред Либль один из тех, кто, начиная с 2012 года, на системной основе каждый год привозит сюда делегации предпринимателей Германии, - отметил на встрече Игорь Аристов. - Я рад тому, что товарооборот между Челябинской области и Федеративной Республикой Германия за последнее время вырос до 33 миллионов долларов. Есть уверенность в том, что по итогам этого года показатели будут не меньше».

Игорь Аристов также подчеркнул, что Южно-Уральская торгово-промышленная палата готова оказать максимальное содействие в укреплении российско-германских отношений и устранении существующих проблем в их развитии. Первый вице-президент ЮУТПП призвал участников встречи к участию в подготовке предложений для рассмотрения на 38-м заседании Российско-Германской рабочей группы по стратегическому сотрудничеству в области экономики, которое пройдет 12 декабря в Берлине.

В свою очередь, уполномоченный представитель Департамента содействия экономике Саксонии Манфред Либль, приветствуя участников деловых переговоров, отметил, что у департамента и Южно-Уральской торгово-промышленной палаты сложилась хорошая традиция ежегодного обмена деловыми визитами, которые направлены, прежде всего, на поддержание взаимодействия между бизнес-сообществом.

«Южно-Уральская торгово-промышленная палата не раз организовывала визиты деловых делегаций Челябинской области в Саксонию, в том числе возглавляемые губернатором региона, которые имели возможность познакомиться с деятельностью саксонских инновационных предприятий и научно-исследовательских учреждений, - сообщил Манфред Либль. - Конечно, рост товарооборота – очень важный показатель в развитии экономических связей регионов, но для нас также важно, чтобы наши компании инвестировали в России, создавали рабочие места, формировали основу для долгосрочных отношений».

Делегация Саксонии будет работать в Челябинске до 17 ноября. Помимо деловых переговоров, Южно-Уральская торгово-промышленная палата организовала для немецких предпринимателей посещение ряда предприятий Челябинской области, таких как ООО ПКФ «Политранс», Челябинский трубопрокатный завод, Челябинский завод металлоконструкций, ООО «ДСТ-УРАЛ» и Челябинский компрессорный завод.