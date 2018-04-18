В Челябинской области с «дорожной карты» проблемных объектов долевого строительства исчезнут еще 20 многоквартирных дома. Уровень напряжения дольщиков, которые ждут ввода в эксплуатацию своего жилья, в регионе немного снижается.

Сегодня, 19 апреля, депутаты Законодательного собрания региона рассмотрели вопрос о реализации рекомендаций публичных слушаний «Об эффективных механизмах защиты прав и законных интересов участников долевого строительства на территории Челябинской области».

О выполнении поручений региональному правительству, что на сегодняшний день сделано, какие мероприятия планируется выполнить и какие проблемы возникают в процессе работы над рекомендациями депутатам доложил министр строительства и инфраструктуры области Виктор Тупикин.

Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.

Так, распоряжением губернатора Челябинской области утверждена «Дорожная карта» по осуществлению мер для решения проблем граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены.

Сейчас в реестр пострадавших граждан включены сведения о 35 «проблемных» объектах или 3805 граждан – участников долевого строительства.

«На сегодняшний день за счет привлечения внебюджетных средств удалось ввести в эксплуатацию пять домов ООО «Гринфлайт», три дома ООО «Речелстрой», один дом «Челябинскстройиндустрии», один дом компании «ПромИнвест» и один дом «Жилищной инвестиционной корпорации». Если переводить домовладения на количество участников долевого строительства, то это 2319 южноуральцев», - прокомментировал результаты работы Виктор Тупикин.

До конца года планируется исключить из «дорожной карты» еще 20 многоквартирных дома.

«Накал снижен, но на этом не надо останавливаться, и мы надеемся, что ужесточение законодательства в сфере долевого строительства, которое готовится на федеральном, а соответственно и в регионах, не позволит далее проводить застройщикам недобросовестную политику в этой сфере», - выразил уверенность председатель Законодательного собрания Владимир Мякуш.

Министерством разработан законопроект, предусматривающий изменения в Закон Челябинской области «О земельных отношениях» в части установления критериев предоставления в аренду без проведения торгов земельных участков для реализации масштабных инвестиционных проектов в целях решения проблем граждан, чьи денежные средства привлечены на строительство многоквартирных домов, расположенных на территории Челябинской области, и чьи права нарушены.

Кроме того, в целях реализации указанных масштабных инвестиционных проектов разработан законопроект «О мерах государственной поддержки граждан, чьи денежные средства привлечены на строительство многоквартирных домов, расположенных на территории Челябинской области, и чьи права нарушены».

Вышеуказанные законопроекты направлены на рассмотрение членам рабочей группы по контролю ситуации в сфере жилищного строительства при Правительстве Челябинской области. После получения предложений от членов рабочей группы законопроекты будут направлены в Правительство Челябинской области.