В Челябинской области сменится главный поставщик электроэнергии

Новым гарантирующим поставщиком электроэнергии в Челябинской области станет «Фортум - Новая Генерация» (совместное предприятие ПАО «Фортум» и Энергосбытовой компании «Восток»).

Компания признана победителем конкурса по выбору гарантирующего поставщика электроэнергии, который проводило министерство энергетики РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

Статус гарантирующего поставщика «Фортум - Новая Генерация» будет присвоен победителю с 1 июля 2019 года. НО до этого момента компания должна будет выполнить условие конкурса – погасить долг предыдущего гарантирующего поставщика электроэнергии в области - ПАО «Челябэнергосбыта». Общий размер задолженности перед поставщиками оптового рынка электроэнергии составляет 4,8 миллиарда рублей.

Накануне, 25 июня 2018 года министерство энергетики РФ лишило статуса гарантирующего поставщика крупнейшего частного сбытового актива - ПАО «Челябэнергосбыт» (аффилирован с АО «Межрегионсоюзэнерго»). Функции ГП взяло на себя ОАО «МРСК Урала» (входит в государственный холдинг ПАО «Россети») с 1 июля 2018 года и до момента проведения конкурса на присвоение статуса ГП в регионе специализированной организации.

В апреле Арбитражный суд Челябинской области ввел процедуру наблюдения в ПАО «Челябэнергосбыт» (до 17 июля 2019 года и) аффилированной с ним электросетевой компании ООО «АЭС Инвест» (до 28 августа 2019 года).