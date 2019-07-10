В Челябинской области стартовал национальный агро-проект

Сегодня, 10 июля, в министерстве сельского хозяйства Челябинской области стартовал конкурсный отбор на гранты «Агростартап» в рамках регионального проекта создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации. Эта работа ведётся в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Гранты на развитие сельского бизнеса в размере трех миллионов рублей смогут получить 15 фермеров. Одновременно объявлен сбор документов на выплату субсидий сельскохозяйственным кооперативам.

Как сообщает пресс-служба регионального минсельхоза, на эти мероприятия будет направлено 59 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов: 44 миллиона – на выплату грантов и 15 миллионов рублей – на выплату субсидий кооперативам для возмещения расходов на закупку сельскохозяйственной продукции в фермерских и личных подсобных хозяйствах.

Участниками конкурсного отбора могут стать фермеры, получившие регистрацию в текущем году, а также владельцы личных подсобных хозяйств, которые в случае победы в конкурсе обязуются в течение не менее 15 календарных дней по результатам конкурсного отбора осуществить государственную регистрацию крестьянского (фермерского) хозяйства в органах Федеральной налоговой службы Челябинской области.

В бальной системе оценивается срок ведения хозяйства, наличие земельных участков, производственных помещений, техники, скота. Будущий агростартапер должен предоставить на конкурс бизнес-план по одному из выбранных направлений: животноводство и растениеводство, а также план расходов с указанием наименований планируемых к приобретению за счет средств гранта «Агростартап» имущества, работ, услуг. Претендент на грант должен показать наличие 10% собственных средств, которые он в случае выигрыша направит на реализацию бизнес-плана. Если собственных средств больше десяти процентов, присуждаются дополнительные баллы.

«Агростартап» - новые гранты, которые станут дополнением к уже работающей программе господдержки фермеров, в рамках которой в регионе ежегодно выплачиваются гранты начинающим фермерам и семейным животноводческим фермам.

Подвести итоги конкурса на получение средств грантов «Агростартап» планируется к середине августа, после чего у грантополучателей будет 18 месяцев на то, чтобы в соответствии с планом расходов потратить средства господдержки.