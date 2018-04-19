В Челябинской области упростят правила учета госимущества

В Челябинской области изменят правила учета государственного имущества.

Соответствующий законопроект внесен в Законодательное собрание области, одобрен комитетом по экономической политике и предпринимательству и будет рассмотрен на ближайшем заседании регионального парламента.

Как рассказал министр имущества региона Алексей Бобраков, в 2017 году организации, на балансе которых находится областное имущество, могли подключаться удаленно к автоматизированной информационной системе ведения реестра имущества. Однако многие процедуры приходилось проводить «на бумаге».

К примеру, для актуализации информации в реестре все областные организации предоставляют в минимущества годовые отчеты одновременно на бумажном и электронном носителях. «Формы часто заполняются неверно, что приводит к необходимости неоднократных корректировок и длительной переписке, – отметил Алексей Бобраков. – Решено существенно сократить бумажный документооборот и повысить таким образом скорость обновления данных».

Кроме того упрощается порядок принятия решений в отношении учетных действий в реестре. До настоящего времени любые действия, даже самые незначительные, производились после издания распоряжения министерства и прохождения многочисленных согласований. Теперь этого не потребуется.

Информация об объектах является закрытой. У каждой организации имеются собственные логин и пароль для авторизации и доступа только к своим документам.

Для всех желающих получить выписку из реестра имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области, доступна соответствующая госуслуга. В марте этого года ее срок оказания был сокращен до 5 дней, в случае подачи заявки через единый портал госуслуг.