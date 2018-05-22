В Челябинской области в этом году назначено почти 11 тысяч пенсий

В Челябинской области по результатам заблаговременной работы в 2017 году назначено 41 тысяча 619 пенсий, а за первый квартал 2018 года – 10 тысяч 838 пенсий.

В 2017 году с документами для их предварительной подготовки обратилось 46 тысяч 605 застрахованных лиц, а за первый квартал 2018 года – 10 тысяч 860 застрахованных лиц.

Заблаговременная работа осуществляется в отношении застрахованных лиц, у которых право на страховую пенсию возникает в течение ближайших 12 месяцев.

В 2017 году в регионе активно проводилась работа по заключению с работодателями соглашений об электронном информационном взаимодействии. Более 14 тысяч работодателей области заключили соглашения об электронном информационном взаимодействии.

В соответствии с таким соглашением работодатели могут представлять документы, необходимые для заблаговременной подготовки и назначения пенсии на своих сотрудников, в электронном виде по защищенным каналам связи, без дублирования в дальнейшем на бумажных носителях. В таком случае ни работникам кадровых служб организаций, ни самим будущим получателям пенсии не требуется посещать территориальный орган ПФР.

Подать заявление и документы для назначения пенсии можно не ранее чем за месяц до даты возникновения права на назначение пенсии. Страховая пенсия назначается со дня обращения за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на нее.

Граждане, которые представили документы в Пенсионный фонд заблаговременно, могут назначить пенсию, не выходя из дома, подав заявление через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР или на Едином портале государственных услуг. Пенсия будет назначена в течение 10 дней, а в Личный кабинет поступит соответствующее сообщение и уведомление о размере назначенной пенсии.