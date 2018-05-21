В Челябинской области выбран «мусорный» концессионер. Соглашение подписано с АО «Управление отходами».

В Челябинской области завершился еще один этап на пути формирования новой системы обращения с отходами. Региональное министерство экологии завершило проведение конкурса на право заключения концессионного соглашения для создания системы обработки, накопления, утилизации, размещения твердых коммунальных отходов на территории Челябинского кластера.

В результате концессионное соглашение подписано с АО «Управление отходами». Эта организация уже реализует создание объектов обращения с отходами в Магнитогорском кластере.

«Создание новой эффективной системы обращение с отходами – задача на сегодняшний день важная и актуальная. Внедрение новых подходов в этой области позволит существенно улучшить экологическую ситуацию не только в Челябинске, но во всем регионе. С концессионером достигнуты договоренности о приоритете утилизации отходов и поэтапном снижении доли полигонного захоронения ТКО. При строительстве инфраструктуры будут применены технологии компостирования, автоматизированной сортировки. Схема работы объектов позволит реализовать введение двухкомпонентной системы раздельного сбора. При этом потоки вторичного сырья и органики не будут смешиваться», – подчеркнула исполняющая обязанности министра экологии Челябинской Яна Куприкова.

По условиям концессионного соглашения «Управление отходами» должно создать и в последующем эксплуатировать комплексную систему межмуниципальных объектов обращения с твердыми коммунальными отходами. В соответствии с территориальной схемой в Челябинском кластере предусмотрено строительство двух мусороперегрузочных станций в городе Челябинске мощностью 330 и 150 тысяч тонн год соответственно.

Возле деревни Чишма построят мусоросортировочный комплекс, обеспечивающий объем обработки отходов 500 тысяч тонн в год, и полигон для захоронения неутилизируемых «хвостов».

В Увельском районе также появится мусоросортировочный комплекс мощностью 40 тысяч тонн в год.

Кроме того, в планах строительство двух мусороперегрузочных станций в Еткульском районе и Троицком округе мощностью до 40 тысяч тонн в год каждая.

Все объекты должны быть построены в два этапа.

В первую очередь возведут две мусороперегрузочных станции с подъездной дорогой на территории Челябинского городского округа и первую карту полигона. Во вторую – остальные.

Срок действия концессионного соглашения – 25 лет.

Ориентировочный объем инвестиций концессионера – 3, 540 миллиардов рублей.