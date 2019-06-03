В Челябинской области завершается перезагрузка системы поддержки бизнеса

Агентство инвестиционного развития Челябинской области войдет в состав Фонда развития предпринимательства Челябинской области - Территория Бизнеса.

Соответствующий приказ о передаче фонду функционала АИР подписан министром экономического развития области.

Новое направление деятельности Фонда будет курировать Анна Комарова. В настоящий момент она возглавляет управление инвестиционного развития Минэкономразвития региона.

Ранее агентством руководил Алексей Бобов из Тюмени. Он занял этот пост менее года назад – в июне 2018 года. Его предшественник, Анатолий Лобко, тогда уволился, чтобы побороться за пост главы Миасского городского округа. Но ему не удалось выиграть конкурс.

Как сообщили в минэкономразвития региона, АИР начнет вливаться в Территорию Бизнеса с 1 июня 2019 года. Таким образом, в регионе будет завершена перезагрузка системы поддержки бизнеса.

В министерстве напомнили, в начале 2019 года было объявлено об объединении всех существующих институтов поддержки бизнеса в регионе в одну структуру – «Фонд развития предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса». Предпосылками для реформирования структуры послужили рекомендация Минэкономразвития России в части создания единого органа управления всеми институтами поддержки региона, а также нацпроекты, которые должны быть реализованы до 2024 года.

В министерстве уточнили, в настоящий момент не идет речь о ликвидации Агентства. Организация будет продолжать функционировать, завершая ранее взятые на себя обязательства, и готовиться к процессу реорганизации.

Напомним, автономная некоммерческая организация «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» создана распоряжением областного правительства в июле 2013 года. Учредителем АНО выступило министерство экономического развития Челябинской области. Последние пять лет работу агентства курировал вице-губернатор Руслан Гаттаров, который с сегодняшнего дня ушел в отставку.

В Челябинской области в малом бизнесе занято около 390 тысяч человек.