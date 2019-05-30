В Челябинской области завершается посевная кампания

В Челябинской области засеяно более полутора миллиона гектаров пашни. Аграрии засеяли 90 процентов пашни.

Динамика посевной текущего года заметно опережает прошлогоднюю. Зерновые и зернобобовые культуры к 30 мая посеяны на площади в один миллион 234 тысяч гектаров.

Посев пшеницы завершится 1 июня, посев остальных сельскохозяйственных культур с коротким сроком вегетации планируется закончить до 10 июня. План производства зерна в 2019 году составляет один миллион 793 тысяч тонн. Об этом сообщает пресс-службы минсельхоза.

В июне также будут проведены посев однолетних трав для заготовки сенажа и обновление посевов мнолетних культур. Уже превышен план посева масличных культур: подсолнечник, лён, рапс и другие масличные (соевые бобы, горчица, рыжик, расторопша, сурепица, сафлор. Они заняли 186 тысяч гектаров.

Масличные культуры дают хорошую прибавочную стоимость сельхозпроизводителям, они являются сырьём для производства растительного масла и кормов для животноводства.

В регионе завершается посадка картофеля и посев овощей открытого грунта. Овощеводческие предприятия Челябинской области выполнили план посадки картофеля к 30 мая на 98 процентов.

В текущем году весенние полевые работы ведутся во всех сельхозрайонах равномерно, выполнение запланированных работ варьируется от 75 до 100 процентов. Так, уже завершил посевную кампанию Агаповский район, близок к окончанию сева Пластовский район. Средняя суточная выработка на посеве в целом по области составляет 75 тысяч гектаров, в отдельные дни — 85 тысяч гектаров.