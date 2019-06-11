В Челябинской области завершилась посевная кампания

Аграрии Челябинской области успешно завершили яровой сев. Яровыми культурами в регионе засеяно один миллион 723 тысячи гектаров пашни. Провести кампанию в оптимальные сроки помогла новая современная техника, которая была приобретена в последние годы на условиях государственной поддержки.

Первыми полевые работы в этом году завершили аграрии Агаповского, Варненского, Верхнеуральского, Еткульского, Кизильского, Красноармейского, Нагайбакского, Октябрьского, Пластовского, Троицкого и Увельского районов. Наибольшая площадь ярового сева в хозяйствах Брединского района – 188 тысяч гектаров, Кизильского – 154 тысячи и Троицкого – 152 тысячи, Варненского – 146 тысяч и Октябрьского – 135 тысяч гектаров.

Как сообщает пресс-служба регионального минсельхоза, по предварительным данным, зерновых и зернобобовых культур посеяноодин миллион 376 тысяч гектаров. В разрезе зерновых культур существенно выросла площадь посевов. Это связано с увеличением потребности в кормах. Ячмень используется на свинокомплексах, а поголовье этих животных в регионе уже превышает 900 тысяч. Пшеницы посеяно 847 тысяч гектаров, 81 тысяча гектаров – посевы овса. Также в регионе возделывают кукурузу, гречиху, просо, зернобобовые культуры: горох, нут, люпин. Хозяйства продолжают увеличивать площади посевов нетрадиционных культур, таких как рыжик, сафлор, расторопша. Это также связано с развитием рынка семян и их переработки.



Все мероприятия, проводимые в растениеводстве, подкреплены государственными субсидиями. Общая сумма бюджетной поддержки на приобретение элитных семян, минеральных удобрений, распашку и обработку залежных земель, с учётом несвязанной поддержки (это субсидии на возделывание основных сельскохозяйственных культур, выплачиваемые пропорционально посевным площадям и объёму сбора продукции), в этом году составляет 737 миллионов рублей, в том числе 354 миллионов рублей из регионального бюджета. Также в этом году более 200 миллионов рублей будет направлено на модернизацию отрасли, что позволит продолжить обновление парка сельскохозяйственной техники.