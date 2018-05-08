В Челябинской области значительно вырос рынок ипотечного кредитования
За три месяца 2018 года российские банки выдали жителям Челябинской области 8,7 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму 11,8 миллиарда рублей. Это выше аналогичных показателей прошлого года на 53,1% и 76,1% соответственно.
За первый квартал задолженность жителей области перед банками по ИЖК увеличилась на 3,5% и достигла 119,5 миллиардов рублей. С начала года величина просроченной задолженности снизилась на 0,9%, ее доля в совокупном кредитном портфеле не превышает 1,4%.
Почти на 15% увеличился средний размер ипотечного кредита – с 1,2 миллионов рублей до 1,4 миллионов. Кроме того, вырос средний срок кредитования, теперь он составляет около 15 лет.
В марте 2018 года жители региона брали ипотечный кредит на более выгодных условиях, в среднем, под 9,9% годовых. В марте прошлого года процентная ставка достигала 12%.
«За последние два года прирост по количеству предоставленных ипотечных кредитов является рекордным. Такая динамика, на наш взгляд, во многом связана с активным рефинансированием кредитов: жители региона перекредитовывались вслед за снижением банками процентных ставок», - отмечает и.о. управляющего Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Олег Молев.