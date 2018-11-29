В деле об аукционах на поставку кардиостимуляторов Челябинску поставили точку

Арбитражный суд Уральского округа поставил точку в деле о двух аукционах на поставку федеральному центру сердечно-сосудистой хирургии в Челябинске электрокардиостимуляторов, начальная цена которых составила около 60-ти миллионов рублей. Суд отказал в удовлетворении жалобы компании «МедПрофЭко», которую Челябинское УФАС ранее признало виновной в сговоре.

Аукционы на поставку дорогих приборов с участием двух компаний состоялись еще в 2015 году. В 2016-м году антимонопольная служба получила жалобу на их действия и, рассмотрев ее, установила: ООО «МедПрофЭко» и ООО «Центр медицинских технологий» (Томск) действительно участвовали в антиконкурентном соглашении. Обе компании были признаны виновными в сговоре.

Удалось установить, что «Центр медицинских технологий» и «МедПрофЭко» и заявки подавали, и в аукционах участвовали с одних IP-адресов. При этом зарегистрированы компании были в разных субъектах Российской Федерации.

В аукционах обе фирмы делали только один «шаг». Свою партию каждая компания разыграла, как по нотам: сначала свою цену назвало «МедПрофЭко», следом ее снизил «Центр медицинских технологий». Таким образом, снижение цены за аукцион произошло всего дважды. При этом в аукционах выигрывал «ЦМТ», а заявки «МедПрофЭко» проигрывали по предложенной цене.

Не признавая себя участником сговора, компания «МедПрофЭко» стала активно жаловаться в суды. Суды двух инстанций встали на сторону УФАС. Во вторник, 27 ноября, в удовлетворении требований о признании недействительным постановления Челябинского УФАС предприятию отказал и Арбитражный суд Уральского округа.

Что касается «Центра медицинских технологий», то за участие в антиконкурентном соглашении он также должен заплатить штраф в размере двух с половиной миллионов рублей. Законным постановление уже признали Арбитражный суд Московской области и Десятый арбитражный апелляционный суд.