В ГРЦ Макеева отметили День ракетостроителя

Государственный ракетный центр имени Макеева (Миасс, Челябинская область) отметил День ракетостроителя масштабным профориентационным мероприятием, участие в котором приняли почти сто человек, представлявших 14 команд.

Как сообщает пресс-служба АО «ГРЦ Макеева», праздник во дворце культуры и творчества «Прометей» объединил учащихся седьмых-восьмых классов из 14-ти миасских школ.

Ребят и учителей поприветствовали начальник кадровой службы ГРЦ Ирина Готман и заместитель начальника одного из головных отделов Максим Решетников, выразив уверенность, что среди участников мероприятия есть те, кто захочет связать свою профессиональную деятельность с одним из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли - Государственным ракетным центром.

«Примерить» на себя должности инженера-проектанта, конструктора, испытателя, мастера-изготовителя, ученого и, конечно же, генерального директора организаторы предлагали в формате «здесь и сейчас». Команды школьников представляли собой «предприятия ракетно-космической отрасли» с придуманными названиями, им необходимо было проявить себя на всех интеллектуальных площадках: совещание, проектирование, конструирование, испытания, изготовление, лаборатория, штаб, заказчик.

На выполнения каждого задания давалось шесть минут. Справляясь с заданиями, ребята получали жетоны, которые были решающими на восьмой, последней площадке. С их помощью можно было открыть специальный ящик с подсказкой для следующего этапа - интеллектуальной игры «квиз». И здесь уже пригодились не только находчивость и смекалка, а конкретные знания и эрудиция.

По итогам двух этапов в жесткой конкурентной борьбе третье место завоевала команда школы №1 («Новаторы»), второе - команда 13-й школы («Исследовательский центр имени Кашигина»). Победителями стали «Оптимисты» из школы №9. В качестве главной награды они получили право выступать экспертами на предстоящей научно-практической конференции среди школьников «Научный старт».

Из рук заместителя генерального директора по безопасности и кадрам ГРЦ Дмитрия Маркина все участники Дня ракетостроителя получили дипломы, а победители и призеры - кубки и торты.

В таком интерактивном формате ГРЦ проводит День ракетостроителя во второй раз.

«Наша задача - в интересной игровой форме рассказать ребятам о Государственном ракетном центре, о востребованных здесь специальностях, заинтересовать, профориентировать их», - отметила ведущая мероприятия, специалист по кадрам Анна Шерстнева.

Судя по отзывам участников, организаторам (специалистам кадровой службы) и их помощникам (представителям Совета молодых специалистов, специалистам ДКиТ «Прометей») - это удалось.

«Море эмоций, новые знания, новые возможности!» - поделись участники команды-победителя.

Фото предоставлено пресс-службой АО «ГРЦ Макеева»