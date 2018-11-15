В Индустриальном парке ММК будет построен завод металлургических раскислителей

ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» совместно с АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» и ООО «Завод металлургических раскислителей» подписали соглашение о сотрудничестве.

Подписи под соглашением поставили директор Индустриального парка ММК Владимир Дремов, директор Агентства инвестиционного развития Челябинской области Алексей Бобов и директор Завода металлургических раскислителей Евгений Жердев. Подписание состоялось в рамках 24-й Международной промышленной выставки «Металл-Экспо».

Соглашение предусматривает совместную работу, направленную на реализацию проекта по строительству в Магнитогорске предприятия по производству раскислителей для стали. Проект планируется реализовать на территории Индустриального парка ММК. В новое производство на первом этапе будет инвестировано 70 млн рублей, что обеспечит создание 30 новых рабочих мест.

Запустить новый завод планируется в первом квартале 2019 года. Его во многом уникальная продукция будет предназначена для первичного раскисления на выпуске металла из сталеплавильных агрегатов, на установках доводки металла и на агрегатах печь-ковш. Объём производства составит до 10 тыс. тонн раскислителей в год. География поставок продукции охватит как отечественный рынок, так и экспортные направления: страны СНГ, Европу и Азию.

ООО «Завод металлургических раскислителей» – дочернее предприятие компании «Торговый дом ТМЗ». Оно производит и поставляет раскислители для стали на рынки России, СНГ и Восточной Европы с 2015 года. В основе производства раскислителей лежат собственные ноу-хау. На предприятии создано инженерное подразделение и R&D центр.

Площадка Индустриального парка ММК представляет собой готовый имущественный комплекс площадью 65 гектаров, со всей инженерной инфраструктурой, развитой железнодорожной сетью – здесь созданы все условия для быстрого старта практически любого нового производства. ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК прошел аккредитацию в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, что дает возможность инвесторам применять систему налоговых льгот: обнуление ставки налога на имущество и снижение на 3,5% региональной составляющей ставки налога на прибыль.

Агентство инвестиционного развития Челябинской области отмечает, что проект является примером промышленной кооперации между инновационными предприятиями и флагманами региональной и общероссийской экономики. Подобное сотрудничество позволяет повысить эффективность производственных процессов, способствует диверсификации экономики и созданию рабочих мест, сообщает пресс-служба ММК.