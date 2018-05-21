В Карабаше на месте хвостохранилища бывшей обогатительной фабрики появится сквер

На месте хвостохранилища бывшей обогатительной фабрики ОАО «Карабашский медеплавильный комбинат» (Челябинская область) появится сквер.

Об этом журналистам в рамках традиционной пресс-конференции губернатора Бориса Дубровского, проходящей сегодня, 21 мая, в Карабаше рассказала вице-президент по экологической и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар.

Жители Карабаша и гости города в недалёком будущем смогут спокойно гулять и отдыхать на территории хвостохранилища бывшей обогатительной фабрики которая полвека работала в прошлом столетии (в 30-х - 80-х годах). В 2004 году комбинат вошёл в состав "Русской медной компании". В 2017 году РМК профинансировала разработку проекта рекультивации хвостохранилища. Проект получил положительное заключение государственной экологической экспертизы Росприроднадзора.

Планируется выровнять поверхность хвостохранилища, нарастить и укрепить дамбы, выполнить водонепроницаемый экран из суглинка. Затем территория будет засыпана плодородным слоем почвы и на этом месте высажены однолетние и многолетние травы. По завершении рекультивации на месте хвостохранилища появится благоустроенный сквер.