В Магнитогорске принят бюджет на 2019 год

Депутаты городского Собрания Магнитогорска утвердили основные показатели бюджета: доходы и расходы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

За основу формирования проекта бюджета взят базовый вариант прогноза социально-экономического развития города. При проектировании доходов учтена информация налоговых органов, прогнозы, тенденции фактического поступления доходов, выпадающие доходы от предоставления льгот, размеры налоговых ставок, нормативы отчислений, прогнозы.

Бюджет города на 2019 год утвержден по доходам в сумме 12,3 млрд. рублей, а по расходам в сумме 13 млрд. рублей.

Основную долю в налоговых и неналоговых доходах – 52 процента – традиционно будет занимать налог на доходы физических лиц.

«Бюджет не отягощен кредитами, а дефицит покроют переходящие остатки текущего года, – отметил спикер Собрания Александр Морозов. - Социальная ориентированность бюджета останется: около 70% расходов займут направления образования, здравоохранения, культуры, спорта и поддержки населения».

Доходы и расходы 2020 года прогнозируются в размерах 11,9 млрд. рублей и 12,3 млрд. рублей соответственно. В 2021 году доходы составят 12,1 млрд. рублей, а расходы – 12,5 млрд. рублей.

Бюджет в окончательном чтении, конкретно по каждому направлению, будет приниматься на декабрьском заседании Собрания.