В Москве обсудили проект создания ВСМ «Челябинск-Екатеринбург»

Проект создания высокоскоростной железной дороги Челябинск–Екатеринбург обсудили в Москве 25 апреля в рамках V Инфраструктурного конгресса «Российская неделя ГЧП». Его презентовал генеральный директор Хозяйственного партнерства «Уральская скоростная магистраль» Сергей Бревнов.

По словам Сергея Бревнова, высокоскоростная магистраль позволит фактически объединить Челябинск и Екатеринбург в единое социально-экономическое пространство. При этом ВСМ является максимально быстрым, эффективным и безопасным способом добраться от Челябинска до Екатеринбурга. К тому же проект соединяет два международных аэропорта «Кольцово» и «Челябинск» и является необходимой частью всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. Инфраструктурное наследие саммитов ШОС/БРИКС-2020 в Челябинске может быть полезно использовано для нужд Екатеринбурга в 2025 году.

В поддержку создания УВСМ Челябинск – Екатеринбург выступил президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой. Он выразил мнение, что генерируемые эффекты позволяют рассматривать проект в списке претендентов на финансирование в рамках «инфраструктурной ипотеки».

Напомним, частная концессионная инициатива на реализацию проекта была подана в Правительство РФ в конце 2017 года и сейчас находится на этапе официальных переговоров с Минтрансом РФ. Условия реализации концессионного соглашения должны быть согласованы до 30 сентября 2018 года.

Как сообщили агентству в пресс-службе губернатора, проект концессионного соглашения предполагает 32-летний срок, а периметр концессии включает создание новой двухпутной высокоскоростной железнодорожной магистрали и сопутствующей инфраструктуры. В частности, планируется создание четырех промежуточных станций и вокзальных комплексов (аэропорт Баландино, Снежинск, Сысерть и аэропорт Кольцово), депо для высокоскоростного подвижного состава. Общее расстояние между конечными станциями составит около 218 км, а высокоскоростные поезда смогут разгоняться до 300 км/ч. Завершить строительство и ввести магистраль в эксплуатацию планируется в 2024 году.