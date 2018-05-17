В озеро Сугояк выпустили миллион личинок пеляди

В озеро Сугояк Красноармейского района (Челябинская область) выпустили миллион личинок пеляди. За год каждая из них вырастет в рыбу весом в 100 граммов.

Целая армия личинок озёрной рыбы — пеляди совершила 15 мая марш-бросок из своего родного дома — инкубатора в Чебаркульском районе — в место постоянной двухгодичной дислокации — на озеро Сугояк в посёлок Лазурный Красноармейского района. Более миллиона пятидневных «головастиков» уместились в десяти полиэтиленовых мешках с водой, подкачанных, ради комфорта, чистым кислородом. Об этом сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

В текущем году это один из первых этапов весеннего зарыбления озёр, находящихся в пользовании акционерного общества «Челябрыбхоз».

Всего за весеннюю «посевную кампанию» рыбоводы Челябинского рыбоводного хозяйства планируют выпустить в южноуральские водоёмы около 22 миллионов личинок сиговых пород рыб, примерно 5 миллионов личинок карпа и, после технологического обслуживания прудового хозяйства, несколько сотен тысяч подросшего карпа.

«Общий же план зарыбления водоёмов Челябинской области всеми пользователями озёр — рыбоводными предприятиями — составляет 200 миллионов штук, а с учётом реализации рыбопосадочного материала для зарыбления в других субъектах федерации будет отгружено из рыборазводных цехов около 600 миллионов личинок рыбы различных видов и пород», — сообщил начальник отдела рыбоводства и рыболовства областного министерства сельского хозяйства Алексей Екимов.

Зарыблению водоёмов предшествует большая работа рыборазводных цехов в течение более чем полугода.

«С конца октября в хозяйстве начинается сбор икры речной пеляди, чуть позже озёрной пеляди. Потом всю зиму пелядь инкубируется в нашем цехе рыборазведения при температуре 0,2 градуса, а в конце апреля — начале мая начинается выклев личинки», - рассказывает главный рыбовод Чебаркульского рыборазводного завода, входящего в структуру «Челябрыбхоза», Наталья Дронова.

В каждой ванне под открытым небом рядом с цехом инкубации помещается около трёх миллионов личинок. Чтобы набрать необходимое количество для заполнения полиэтиленовых мешков, специалисты пользуются специальной меркой. В мешок помещается около ста тысяч особей. В таком «транспорте» с кислородной атмосферой личинки рыб могут жить сутки. Как уверяет Наталья Дронова, стойкие головастики выдерживают путь аж до Ханты-Мансийского автономного округа, куда челябинские рыбоводы реализуют часть своего посадочного материала.

Сейчас в цехе остаётся ещё около 50 миллионов икринок, которые со дня на день превратятся в шустрых личинок и отправятся набираться сил и веса на вольный выпас в южноуральские озёра. Основная же масса рыбопосадочного материала — более 200 миллионов штук — уже выпущена в водоёмы или реализована рыбоводам в другие регионы страны.

«Проектная мощность цеха инкубации составляет 300 миллионов штук сиговых пород рыб. В текущем году проинкубировали 250 миллионов, это пелядь, сиг и муксун. Индустриальным рыбоводством занимаемся уже пять лет. Рыборазведение — это основа рыбоводства, от которого зависит объём вылова рыбы. Естественное воспроизводство товарной рыбы на озёрах Челябинской области мизерное, потому что водоёмы большей частью солёные — на юге области, либо это горные водоёмы, где нет условий для нереста. Аборигенная рыба на Южном Урале — чебак, окунь, карась, это те виды рыб, которые со временем вырождаются и становятся мелкими и непригодными для еды. Поэтому нужно выращивать рыбу в инкубаторах», - говорит заместитель генерального директора рыборазводного завода Евгений Рындин.

Стоит сказать, что зарыбление озёр для профессиональных рыбоводов — процесс в определённой степени рискованный. Небольшая часть выпущенных весной личинок погибает, немало вылавливается рыбаками-любителями. С учётом реализации части посадочного материала за пределы региона — в Курганскую, Тюменскую, Новосибирскую, Омскую области, в ХМАО — вылов у «Челябрыбхоза» получается, в зависимости от вида и породы, 10 — 20 процентов от выращенной рыбы.

Путешествие личинок в этот раз завершилось в посёлке Лазурный на озере Сугояк. Чтобы безопасно выпустить будущую пелядь в озеро, мешки с личинками оставляют плавать в озёрной воде около получаса, чтобы температура воды в них сравнялась с озёрной. После этого работники хозяйства отплывают от берега на приличное расстояние и выпускают «мелочь» в озеро. Присутствующий при этом представитель районной администрации — ведущий специалист управления сельского хозяйства и продовольствия Красноармейского района Юлия Полуэктова проверяет сопроводительные документы и подписывает акт зарыбления.

За год личинка пеляди вырастает в рыбу весом около 100 граммов, вылов же товарной рыбы специалисты планируют на третий год после зарыбления водоёма.