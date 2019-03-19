В ПАО «ММК» наградили лучших рационализаторов и изобретателей

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) наградил победителей традиционного конкурса «Лучший молодой рационализатор и изобретатель ПАО «ММК», который проводится среди молодых работников предприятия в возрасте до 30-ти лет.

Комиссия оценила вклад номинантов в рационализаторскую и изобретательскую деятельность и отобрала 15 лучших. Они получили памятный диплом и премию в размере десяти тысяч рублей.

Конкурс «Лучшее рационализаторское предложение» традиционно проходил по трем категориям: «Охрана труда, промышленная безопасность и экология», «Экономия материально-технических ресурсов» и «Энергосбережение». В каждой категории определили три призовых места и лучшее рационализаторское предложение среди всех рассмотренных.

Победители получат денежное вознаграждение: 15, 20, 30 и 50 тысяч рублей - в зависимости от занятого места.

По словам главного специалиста группы по развитию НТЦ Сергея Денисова, в этом году на конкурс была подана 51 заявка от 26-ти структурных подразделений.

«Руководство комбината считает целесообразным широко привлекать работников к техническому творчеству и рассматривает рационализаторство как одну из основ развития предприятия. Новаторство помогает достигать конкурентных преимуществ, повышает эффективность и укрепляет лидирующие позиции комбината в металлургической отрасли. Творческая активность человека приобретает в масштабах развития производства особое значение. Во главу угла ставится повышение интереса к работе, умение видеть проблемы и варианты их решения, внимание к модернизации технологических процессов и повышению безопасности работ», - отметил Сергей Денисов.

Как пишет газета «Магнитогорский металл», активность работников предприятия растет с каждым годом. За 2018 год экспертные комиссии структурных подразделений рассмотрели 5 792 идеи, а доля одобренных к внедрению цеховыми комиссиями увеличилась с 63-х до 66,8 процента. Наибольший вклад в экономию внесли цеха, подчиненные главному металлургу и главному прокатчику ММК. Авторское вознаграждение и премия за содействие внедрению рационализаторских предложений выплачены в размере 35,1 миллиона рублей.

«Основная задача новаторов остается неизменной, - подчеркнул Сергей Денисов. - Это дальнейшее совершенствование технологических процессов, оборудования, инструмента, конструкций, экономия ресурсов и снижение затрат. А также вовлечение в «семью» рационализаторов новых работников».

Фактический экономический эффект от применяемых рационализаторских предложений в 2018 году составил 453,6 миллиона рублей.