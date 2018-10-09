В реестр Минпромторга включен поддержанный ЮУТПП проект промышленного кластера

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации включило в число проектов региональных промышленных кластеров для совместной реализации поддержанный Южно-Уральской торгово-промышленной палатой проект Южно-Уральского промышленного кластера по производству узлов дорожных и сельскохозяйственных машин.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ЮУТПП, проект предусматривает освоение до конца 2019 года импортозамещающего производства подшипников на базе ООО ПК «Ходовые системы» – участника кластера. Перспективную продукцию предполагается использовать для производства промышленных тракторов и запасных частей к тракторной технике. По оценке Южно-Уральской торгово-промышленной палаты, проект полностью соответствует требованиям Постановления Правительства РФ о финансировании из федерального бюджета промышленных кластеров в части возмещения доли затрат по производству продукции в целях импортозамещения.

Соответствующее экспертное заключение ЮУТПП направила на рассмотрение конкурсной комиссии Минпромторга по отбору совместных проектов участников промышленных кластеров. Всего в реестр Минпромторга включено 17 региональных проектов.