В СПП Челябинской области обсудили проблемы экологии и диверсификации производства

В конце недели, 1 марта, в многофункциональном комплексе "Нон-Стоп" горнолыжного центра «Абзаково» состоялось первое в этом году объединённое заседание правления Челябинской региональной общественной организации и областной ассоциации работодателей "Союз промышленников и предпринимателей" (СПП).

Как сообщает газета «Магнитогорский металл», в традиционном диалоге южноуральского бизнеса и власти под председательством президента СПП Виктора Рашникова приняли участие первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин, член Совета Федерации Федерального собрания РФ Олег Цепкин, депутаты Государственной Думы Владимир Бурматов, Виталий Бахметьев, Виталий Пашин, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров, министры регионального правительства, генеральный директор ПАО "ММК" Павел Шиляев, глава Магнитогорска Сергей Бердников.

Евгений Редин рассказал о состоянии экономики Южного Урала, а Виктор Рашников подвёл итоги работы регионального СПП в 2018 году и обозначил задачи союза на новый 2019 год. Оба докладчика отметили, что Челябинская область второй год подряд входит в число регионов страны с профицитным бюджетом.

Главными темами традиционной встречи представителей региональной власти и южноуральского предпринимательского сообщества, которое больше двух десятков лет возглавляет Виктор Рашников, стали реализация национального проекта "Экология", разработанного по итогам прошлогоднего майского указа президента страны "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", и диверсификация производства продукции предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

Южный Урал одним из первых регионов в стране начал работу по национальному проекту "Экология". В Челябинской области он реализуется по одиннадцати направлениям.

Участники заседания обсудили ключевые для Южного Урала направления, изложенные в региональной части федеральных проектов "Чистый воздух" и "Чистая вода". Первый из них особенно актуален для двух крупнейших городов области - Челябинска и Магнитогорска, вошедших в сформированный согласно прошлогоднему майскому указу президента приоритетный список двенадцати крупных промышленных центров страны, испытывающих максимальную нагрузку на атмосферный воздух. К 2024 году вредные выбросы в обоих городах должны быть снижены минимум на 20 процентов.

Магнитогорский металлургический комбинат сразу подключился к реализации новых государственных программ в области охраны окружающей среды, тем более что в них полностью встраивается стратегическая инициатива "Чистый город", принятая на предприятии несколько лет назад и являющаяся важнейшей частью стратегии развития ММК на период до 2025 года. Общаясь с представителями СМИ по окончании заседания, Виктор Рашников сказал, что "среди основных природоохранных мероприятий, реализованных на комбинате в 2018 году, особое место занимает строительство систем аспирации литейных дворов и подбункерных помещений доменной печи № 1, а также строительство системы аспирации подбункерного помещения доменной печи № 2, дающие в сумме сокращение выбросов пыли на 780 тонн". "Кроме того, - добавил председатель совета директоров ПАО "ММК", - в прошлом году мы завершили реконструкцию оборотной системы водоснабжения с расширением резервуара охладителя, что позволит, во-первых, сократить объём сброса сточных вод в Магнитогорское водохранилище в 11 раз и, во-вторых, почти полностью исключить сбросы, связанные с основным технологическим процессом, в реку Урал. Также не могу не отметить строительство установки по обогащению железосодержащих хвостов шламохранилища № 2, которая позволит ежегодно перерабатывать до двух млн тонн техногенных отходов с получением 500 тысяч тонн железосодержащего концентрата".

По словам Виктора Рашникова, реализация проектов комбината, включённых в комплексный план правительства по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, даст возможность снизить выбросы более чем на 18 тысяч тонн, при этом выбросы бензапирена снизятся в 13 раз, формальдегида - в десять раз, фенола - в три раза.

"Если говорить о дальнейших перспективах нашей природоохранной деятельности, то они также неразрывно связаны с реализацией стратегической инициативы "Чистый город", которая является важнейшей частью стратегии развития ММК на период до 2025 года. В ряду ключевых проектов этого периода, позволяющих качественно изменить экологическую ситуацию в Магнитогорске, следует назвать строительство пятой аглофабрики, строительство комплекса коксовой батареи № 12, строительство новой доменной печи. Общие инвестиции комбината в реализацию экологических проектов в период с 2018 по 2025 год превысят 38 миллиардов рублей, что, в свою очередь, позволит сделать Магнитогорск по-настоящему чистым городом", - резюмировал Виктор Рашников

Генеральный директор ПАО "ММК" Павел Шиляев в своём докладе на объединённом заседании правления Челябинской региональной общественной организации и областной ассоциации работодателей "Союз промышленников и предпринимателей" рассказал о выполнении природоохранных мероприятий и экологической политике Магнитогорского металлургического комбината. "Природоохранная деятельность ММК всегда носила комплексный характер, - отметил он. - По сути, мы постоянно решаем множество задач, связанных и с защитой атмосферного воздуха, и с сокращением сбросов загрязняющих веществ в водные объекты, и с переработкой техногенных отходов".