В Южно-Уральской торгово-промышленной палате состоится День открытых дверей

Южно-Уральская торгово-промышленная палата 24 мая в преддверии Дня российского предпринимательства проведет День открытых дверей.

В ходе мероприятия участники смогут не только познакомиться с деятельностью одного из основных институтов поддержки предпринимательства в регионе, но и получить информацию о возможностях для развития бизнеса, найти новых клиентов и деловых партнеров.

В настоящее время ЮУТПП объединяет свыше 900 компаний, среди которых как индивидуальные предприниматели, так и крупнейшие предприятия региона различных отраслей экономики. Количество членов делает палату самым представительным деловым объединением в Челябинской области и дает возможность эффективно отстаивать позиции предпринимателей на всех уровнях: от муниципального до федерального. Предприятия получают в ЮУТПП реальную помощь в решении различных вопросов ведения бизнеса и выхода на новые рынки сбыта.

Регистрация участников Дня открытых дверей Южно-Уральской торгово-промышленной палаты осуществляется до 18 мая 2018 г. в управлении по работе с предприятиями и предпринимателями ЮУТПП по тел.: (351) 265-39-58, 265-52-07 (21, 23), e-mail:ok@tpp74.ru