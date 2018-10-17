Владимир Путин откроет в Челябинске завод, первый камень в основание которого закладывал Медведев

Президент Российской Федерации Владимир Путин примет участие в торжественном открытии машиностроительного завода «Русские Электрические Двигатели» на территории индустриального парка «Станкомаш» в Челябинске.

Церемония открытия состоится 24 октября.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» осведомленный источник, Владимир Путин не будет лично присутствовать на открытии (хотя рассматривались такие варианты и открытие было перенесено с сентября на октябрь). Глава государства примет участие в церемонии в режиме видеоконференции.

На открытии будут присутствовать президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев, генеральный директор АО «КОНАР» Валерий Бондаренко, представители компании Nidec ASI S.p.A. (Италия).

Напомним, первый камень в основание открываемого в Челябинске завода АО «Русские электрические двигатели» (РЭД) заложил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 25 апреля 2016 года.

Акционерное общество «Русские электрические двигатели» - совместное предприятие ПАО «Транснефть» (51 %) и АО «Конар» (49 %). Партнером предприятия выступает итальянская компания Nidec ASI S.p.A. (Италия) – один из мировых лидеров производства высоковольтных электродвигателей. Она обеспечила АО «РЭД» необходимыми технологиями по разработке и производству электродвигателей, стажировку персонала.

На заводе будет реализован полный цикл производства электродвигателей: изготовление комплектующих, сборка, проведение испытаний продукции.

Мощность завода – 300 электродвигателей для насосных магистральных и подпорных агрегатов в год. Мощность выпускаемых электродвигателей составит от 315 до 14,5 тысячи киловатт с перспективой расширения до 45 тысяч киловатт.

Как уже сообщало агентство, Владимир Путин уже посещал площадку «Конар» на территории индустриального парка «Станкомаш», где откроется «РЭД» в Челябинске. В ноябре 2017 года на этой территории прошел российско-казахстанский форум с участием Владимира Путина и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

А два года назад – в апреле 2016 года – Дмитрий Медведев открыл завод по производству насосных агрегатов всех типов для транспортировки нефти и нефтепродуктов - АО «Транснефть Нефтяные Насосы». Предприятие является резидентом индустриального парка «Станкомаш», созданного промышленной группой «КОНАР» в 2015 году.