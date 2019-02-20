Возраст участников земских программ в Челябинской области будет повышен

Президент России Владимир Путин предложил отказаться от возрастного ограничения для участников программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Минздрав Челябинской области чуть ранее предлагал повысить возраст участников до 55 лет.

Соответствующее предложение глава государства озвучил в своем послании Федеральному собранию.

«Предлагаю снять возрастные ограничения для участников программы «Земский доктор», чтобы специалисты старше 50 лет также могли получить единовременную выплату при переезде на работу в сельскую местность или малый город: врачи – миллион рублей, фельдшеры – 500 тысяч рублей», - заявил Владимир Путин.

Напомним, изначально на получение миллиона по программе «Земский доктор» могли претендовать врачи в возрасте до 35 лет, переехавшие на работу в сельскую местность и рабочие поселки. В 2015 году эта планка в Челябинской области была повышена до 45 лет, с 2016 года – до 50 лет. В этом году минздрав региона выступил с инициативой о повышении возраста участников до 55 лет, сообщили в ведомстве.

С 2012 года по программе «Земский доктор» переехали жить и работать на село 617 медиков с высшим образованием. Участники программы получают единовременную компенсационную выплату в размере 1 миллиона рублей. Финансирование мероприятий осуществляется за счет бюджета области и бюджета Фонда обязательного медицинского страхования

С 2017 года в регионе действует программа «Земский фельдшер». «Подъемные» в размере 500 тысяч рублей выплачиваются медработникам в возрасте до 50 лет (со средним медицинским образованием), которые приехали на работу в фельдшерско-акушерские пункты или здравпункты областных государственных или муниципальных медицинских организаций в селах и рабочих поселках. Средства на финансирвоание выплат направляются из областного бюджета. В этой программе уже приняли участие 59 специалистов со средним медицинским образованием.

Сейчас в Челябинской области открыты 113 вакансий медицинских работников. Также правительство РФ утвердило государственную программу «Развитие здравоохранения» на 2018-2021 годы. Госпрограммой предусмотрено софинансирование из федерального бюджета компенсационных выплат врачам и фельдшерам в возрасте до 50 лет, приехавшим на работу в сельские населенные пункты, либо в рабочие поселки, и заключившим договор на пятилетний срок работы. В 2018 году в перечень населенных пунктов включены и города с населением менее 50 тысяч человек.