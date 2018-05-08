ВТБ Капитал стал лауреатом премии «Лучшие сделки 2018 года» журнала The Banker

Сделка ВТБ Капитал, в которой инвестбанк выступил единственным консультантом по продаже компании Essar Oil консорциуму инвесторов, победила в номинации «M&A-сделка года в Азии» премии «Лучшие сделки 2018 года» журнала The Banker.

Объем транзакции составил 12,9 миллиардов долларов. Победители определяются на основе таких критериев, как сложность структуры сделки и ее реализации, инновационность и рыночная конъюнктура при осуществлении транзакции.

Юрий Соловьев, первый заместитель президента – председателя правления банка ВТБ, отметил: «Эта сделка, став одновременно крупнейшей прямой иностранной инвестицией и крупнейшей M&A-сделкой в Индии, безусловно, является знаковой для всего рынка страны. Мы активно работаем в этом регионе, предоставляя лучшие решения для наших клиентов, и международный опыт ВТБ Капитал позволит нам в дальнейшем предлагать рынку наиболее оптимальные и эффективные решения».

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