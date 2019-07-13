ВТБ Лизинг обновил функционал сайта

ВТБ Лизинг запустил обновленный сайт vtb-leasing.ru, который объединяет в себе все направления лизинга. Это позволит оптимизировать бизнес-процесс совершения лизинговых сделок и, как следствие, потенциально ускорить техническое обновление отечественных предприятий.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае, новый сайт позволит клиентам не только выбрать подходящую технику, но и оставить онлайн-заявку для получения индивидуальных условий. В перспективе клиент сможет осуществлять все взаимодействие с лизинговой компанией непосредственно в личном кабинете.

Ключевая цель ВТБ Лизинг – приблизить процесс выдачи техники в лизинг к интернет-банкингу, когда для проведения большинства операций достаточно посетить портал и быстро получить необходимую услугу.