ВТБ Лизинг передал предпринимателям более 5 тысяч автомобилей в первом квартале

В первом квартале 2018 года компании и индивидуальные предприниматели получили от ВТБ Лизинг 5,3 тысяч автомобилей. Это на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Четверть сделок была реализована в рамках льготной программы Минпромторга РФ.

Большая часть сделок заключена на передачу легковых и грузовых автомобилей – их доли составили 53% и 41% соответственно. Доля автобусов и прочей техники - 6%. Наиболее популярными марками стали Lada, ГАЗ, Kia, УАЗ, Ford, Renault, Volkswagen, Nissan и Toyota.

По итогам первого квартала в портфеле компании по направлению «автолизинг» находилось более 48 тысяч транспортных средств.

«Предприятия малого и среднего бизнеса сегодня активно пользуются лизинговыми программами. Для компаний этого сегмента лизинг все чаще становится основным механизмом обновления своих производственных фондов. Во многом этому способствует простота оформления договора, а также наличие льготных и специальных программ. Как правило, предприниматели оформляют автомобили в лизинг на срок до 3 лет, но мы предлагаем и более длинные сделки – на 4-5 лет», - прокомментировал заместитель генерального директора ВТБ Лизинг Евгений Татаринов.