ВТБ Пенсионный фонд и Каспийский трубопроводный консорциум-Р договорились о сотрудничестве

ВТБ Пенсионный фонд и АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» (КТК-Р) 24 мая подписали договор о реализации на предприятии корпоративной пенсионной программы. Ее участниками станут более тысячи человек.

Подписание документа состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума. Со стороны ВТБ Пенсионный фонд соглашение подписала генеральный директор Лариса Горчаковская, со стороны КТК-Р - генеральный директор Николай Горбань.

Лариса Горчаковская в ходе встречи отметила: «Корпоративная пенсионная программа – это один из эффективных инструментов, используемых в передовых управленческих практиках. Мы рады сотрудничеству с социально ответственным работодателем, который на протяжении многих лет реализует пенсионную программу для своих сотрудников. Такой инструмент позволит увеличить размер будущей пенсии работников предприятия».

В свою очередь, Николай Горбань заявил: «За годы эксплуатации трубопроводной системы КТК у нас сложился сильный, дружный, высокопрофессиональный коллектив, которым по праву гордится и руководство и акционеры консорциума. Профессиональная команда единомышленников - это наш основной актив, не менее важный, чем используемые современные технологии и передовое оборудование. Руководство консорциума осознает свою ответственность не только за настоящее, но и за будущее своих сотрудников, мы нацелены на поддержание стабильности и обеспечение преемственности в коллективе. Поэтому развитие внутрикорпоративных программ, направленных на повышение социальной защищенности персонала КТК, является для нас очевидным приоритетом».