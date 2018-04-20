ВТБ увеличил кредитно-документарный лимит лизинговой компании «Дельта» до 2,5 миллиардов рублей

ВТБ увеличил кредитно-документарный лимит ООО «Лизинговая компания «Дельта» до 2,5 миллиардов рублей. Заемные средства будут направлены на обеспечение текущей деятельности, связанной с приобретением имущества для последующей передачи по договорам лизинга, и рефинансирование ссудной задолженности компании.

Ранее в ноябре 2017 года ВТБ установил ООО «ЛК «Дельта» лимит, в рамках которого за пять месяцев компания «Дельта» заключила с банком кредитные соглашения на сумму свыше 1,1 миллиардов рублей и приобрела имущество и технику. Благодаря этому компании Сибири и Дальнего Востока получили по договорам лизинга необходимые для развития своего бизнеса ресурсы, сообщили в пресс-службе банка.

Руководитель департамента корпоративной сети – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко прокомментировал: «ВТБ заинтересован во всесторонней поддержке региональных предприятий реального сектора экономики. За время нашего сотрудничества с ООО ЛК «Дельта» уже более 25 компаний Красноярского края, Кемеровской области, республики Хакасия и Амурской области обновили фонды и парк оборудования на сумму свыше 1 млрд рублей. Уверен, что с расширением лимита еще больше региональных предприятий смогут реализовать свои задачи».

Директор ООО ЛК «Дельта» Роман Ворошилов отметил: «По статистике нашей компании, порядка трети лизингового портфеля приходится на приобретение грузового автотранспорта, покупают наши клиенты спецтранспорт и горнодобывающее оборудование, а также сельскохозяйственную, строительную и другие виды техники. Первое место среди лизингополучателей занимают компании добывающей отрасли. На втором – транспортные предприятия и компании, оказывающие услуги спецтехники, на третьем – лесная отрасль. Возможности лизинга, в том числе и благодаря финансовому участию банка ВТБ, безусловно, позволяют предприятиям региона обновить свою материальную базу».