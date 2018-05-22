ВТБ увеличил объем привлеченных средств бизнеса Южного Урала и Зауралья в 4 раза

В первом квартале 2018 года ВТБ в Челябинской и Курганской областях выдал клиентам крупного, среднего и малого бизнеса кредиты на общую сумму 9,3 миллиардов рублей. Из них 3,2 миллиардов рублей было предоставлено крупному бизнесу, 5,7 миллиардов – среднему и 0,4 миллиардов – малому.

Наиболее динамично рос кредитный портфель среднего бизнеса – с начала года он увеличился на 17%, до 19,9 миллиардов рублей.

«На Южном Урале основными отраслями, обеспечившими для ВТБ прирост кредитования по среднему бизнесу, стали розничная торговля, сельскохозяйственное производство и переработка, машиностроение, а также девелопмент. Кроме того мы видим большой потенциал в развитии малого бизнеса и планируем сконцентрировать свои усилия на работе с этим сегментом. Уверен, что имеющиеся у нас инструменты и лучшие практики в работе с клиентами будут способствовать росту нашей доли рынка во всех сегментах корпоративного бизнеса», - отметил руководитель корпоративного бизнеса банка ВТБ в Челябинской и Курганской областях Эдуард Громов.

Объем привлеченных средств банка увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 4 раза – до 178,8 миллиардов рублей.

Ресурсный портфель банка в двух регионах на 1 апреля 2018 года составил 27,3 миллиардов рублей, документарный – 3,8 миллиардов рублей.

В настоящий момент в ВТБ обслуживаются 4255 клиентов среднего, крупного и малого бизнеса из Челябинской и Курганской областей.