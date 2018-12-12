ВТБ в Челябинской и Курганской областях увеличил кредитование среднего бизнеса более чем на четверть

Предпринимательский климат в Челябинской и Курганской областях в 2018 году активно улучшается. Об этом uralpress.ru рассказал руководитель дирекции по Челябинской и Курганской областям банка ВТБ Эдуард Громов.

«За три квартала 2018 года ВТБ выдал предприятиям региона 43,5 млрд рублей: 15,8 млрд рублей - крупному бизнесу, 27,7 млрд рублей – среднему и малому. Мы наблюдаем высокий спрос на заемное финансирование со стороны МСП, на которое по итогам 9 месяцев года приходится более половины от общего корпоративного портфеля нашей дирекции», - отметил Эдуард Громов.

По его мнению, такая активность со стороны бизнеса обуславливается не только благоприятными экономическими факторами, но и значительной банковской поддержкой. ВТБ предлагает сегменту МСП разнообразную линейку высокотехнологичных продуктов, отвечающих всем потребностям бизнеса, и в первую очередь – надежности и технологичности. Это кредиты на финансирование капитальных затрат и оборотных средств, под залог приобретаемой недвижимости, рефинансирование, экспресс-кредитование, лизинг, поддержка в рамках импортных и экспортных торговых операций и многое другое. При этом стоимостные условия кредитования – одни из самых привлекательных на рынке. Кроме того, в рамках действующих госпрограмм поддержки бизнеса, активным участником которых является ВТБ, и программ лояльности для ранее кредитующихся клиентов ставка может быть дополнительно снижена.

Стать клиентом ВТБ просто – достаточно заполнить заявку на сайте Банка. Кроме того, теперь заявку на открытие счета можно подать и у сертифицированных партнеров ВТБ, например, услугу открытия счета предлагает дистрибьютерская сеть компании 1С. ВТБ активно работает над внедрением и продвижением цифровых каналов для легкого старта и успешного развития бизнеса существующих и потенциальных - эксперты разработали целый пул уникальных сервисов для малого бизнеса.

«Наш банк первым на рынке запустил новый онлайн-сервис дистанционной регистрации бизнеса с использованием электронной подписи на мобильном телефоне. Это действительно удобно и позволяет сэкономить много сил и времени: на специальной странице банка start.vtb.ru предприниматель может в простом и удобном интерфейсе сформировать необходимый комплект документов для регистрации ООО или ИП и получить квалифицированную электронную подпись в специальное приложение на своем мобильном телефоне. После этого можно в один клик подписать их и отправить в ФНС России. Подтверждение об успешной регистрации ООО или ИП придет пользователю по электронной почте через 3-5 рабочих дней», - отметил Эдуард Громов.

Для клиентов банка работает беспрецедентная на российском рынке проект В2В платформа «Бизнес-Коннект», где предприниматели могут решить все вопросы, возникающие при выходе на международный рынок через крупнейшие мировые электронные торговые площадки (eBay, Amazon, AliExpress, Alibaba). Платформа подразумевает полностью автоматизированный процесс В2В продаж, гибкое управление ценами по сегментам, предоставление скидок и обмен документами онлайн, напрямую из 1С.

Кроме того, специально для начинающих предпринимателей ВТБ запустил информационный портал «Ближе к делу», помогающий успешно строить бизнес, позволяющий получить бесплатную онлайн-консультацию по любым вопросам ведения бизнеса, ознакомиться с различными экспертными статьями, а также пройти обучение и по его завершению получить сертификат.

Помимо информационной поддержки и качественных цифровых сервисов, банк непрерывно совершенствует продуктовую линейку и разрабатывает специальные предложения для малого бизнеса. Одной из наиболее востребованных у компаний малого бизнеса является действующая акция «Начнем с лучшего!». До конца года челябинские и курганские компании и ИП могут бесплатно открыть свой первый расчетный счет в банке и три месяца обслуживаться без комиссии в рамках пакетов услуг «Бизнес-касса»/«Развитие», «Бизнес-онлайн»/«Премиум». Кроме этого, им будут доступно бесплатное подключение и обслуживание системы дистанционного банковского обслуживания, переводы и операции с наличными в пределах лимитов, предусмотренных соответствующими пакетами услуг. А в рамках акции «Залоговые каникулы» заемщики с хорошим финансовым состоянием могут кредитоваться при наличии ликвидного залога, составляющего всего 50% от суммы кредита.