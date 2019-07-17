Присылайте свои новости

Наблюдательный совет банка ВТБ утвердил программу структурных облигаций. Срок ее действия неограничен, максимальный объем всех выпусков составит 1 трлн руб. при возможном сроке обращения до 100 лет. Программа рублевых структурных облигаций разработана в соответствии с изменениями в законе «О рынке ценных бумаг», вступившими в силу в конце 2018 года.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае, в рамках данной инициативы предполагается выпуск таких современных инвестиционных продуктов, как структурные ноты с привязкой к различным базовым активам (акции, продукты товарного рынка, процентные ставки, валюты, инструменты с фиксированной доходностью).

«Банк утвердил программу структурных облигаций в соответствии с долгосрочной стратегией развития инвестиционных продуктов и для удовлетворения спроса клиентов на новые финансовые инструменты», - рассказал Тимур Насардинов, руководитель департамента операций на рынке акций ВТБ Капитал. Он отметил, что данная инициатива еще раз подтверждает лидерство ВТБ на российском инвестиционном рынке.

«Группа ВТБ была первым российским эмитентом, выпустившим бессрочные облигации, биржевые облигации с дополнительным доходом, а с 2016 года регулярно размещает однодневные облигации. У нас есть успешный опыт размещения инструментов с привязкой к различным классам активов. Мы ожидаем значительный интерес со стороны инвесторов к новому продукту, - пояснил Тимур Насардинов. - Важно подчеркнуть, что ранее мы размещали часть этих выпусков в иностранных юрисдикциях, но теперь у нас существует возможность делать это в российском правовом поле».

Условия и объем отдельных выпусков будут определяться индивидуально для каждого размещения в соответствии с запросами клиентов и рыночной конъюнктурой. Облигации предназначены для российских квалифицированных инвесторов. Выплаты по структурным облигациям будут осуществляться в зависимости от наступления или ненаступления одного или нескольких заранее определенных обстоятельств.