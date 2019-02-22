Взаимовыгодное сотрудничество: Челябинская область сближается с Узбекистаном

Южноуральский бизнес активно включился в работу с Узбекской товарно-сырьевой биржей. Открывшаяся в начале февраля в Челябинске первая в России торговая площадка АО «УзРТСБ» уже приняла первые заказы от компаний Челябинской области.

Открытие такой площадки именно в столице Южного Урала стало возможным благодаря содействию российско-узбекского делового совета, возглавляемого президентом ЮУТПП Федором Дегтяревым. С ее появлением российские компании получили прямой доступ на биржевой товарный рынок Узбекистана. В настоящее время торговые пункты биржи работают также в Казахстане, Беларуси и Китае.

«Организации проявляют колоссальный интерес. На текущий момент заключены договоры с тремя челябинскими компаниями, от которых поступили правильно оформленные заявки на выставление их продукции на выставочно-ярмарочной платформе биржи. Еще четыре договора находятся на стадии согласования», - рассказал представитель АО «УзРТСБ» в Челябинске Артем Левченко.

Так, в ближайшее время на площадке будут размещены производимые на Южном Урале насосы, моторы, озонаторы, измерительные приборы, тяжелая техника и машины.

Как напоминает пресс-служба ЮУТПП, проведение торговых сделок на площадке АО «УзРТСБ» дает ряд преимуществ для бизнеса, в частности, позволяет экономить время и финансовые средства на поиск контрагентов и сопровождение сделки, открывает доступ к закупкам предприятий Узбекистана с государственным капиталом, гарантирует прозрачность и оплату сделки.

В ходе презентации Узбекской товарно-сырьевой биржи Артем Левченко сообщил о полной технической готовности работы торговой площадки биржи в Челябинске и ее текущей деятельности.

«Ведется поиск заказчиков полипропилена и полиэтилена, а также компаний, заинтересованных в поставках в Узбекистан дизельного топлива, бензина и цемента. Кроме того, запланировано участие в госзакупках и прорабатываются наиболее выгодные для малого бизнеса варианты доставки товаров в республику», - подчеркнул Артем Левченко.

Челябинский офис торговой площадки Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи расположен в здании Южно-Уральской торгово-промышленной палаты по адресу: улица Сони Кривой, 56, к. 502. Связаться с представителем биржи можно по телефону: 8-922-741-47-78, e-mail: uzex74@gmail.com (Артем Андреевич Левченко).