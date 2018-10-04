Юрий Карликанов: Мы значительно продвинулись в решении проблем обманутых дольщиков

В Челябинской области в решении проблем обманутых дольщиков, включенных в реестр, есть заметная положительная динамика. К такому выводу пришли участники заседания расширенной рабочей группы, состоявшегося сегодня, четвертого октября, в Законодательном собрании региона с участием депутатов ГД РФ, ЗСО, чиновников, застройщиков и дольщиков.

Как отметил председатель Заксобрания Челябинской области Владимир Мякуш, очередное заседание рабочей группы показало: в регионе сокращается и количество проблемных домов и число обманутых дольщиков. Полностью проблема должна быть закрыта к концу 2019 года.

«Задача реальная, хотя и трудная. Надеюсь, что при совместных усилиях проблема будет решена. Считаю необходимым включить ресурс Законодательного собрания по внесению поправок в законы, связанные с решением проблем обманутых дольщиков. Поправки будут внесены на ближайшем заседании нашего комитета по строительству и жилищно-коммунальной политике», - заверил Владимир Мякуш.

По словам руководителя рабочей группы первого заместителя председателя областного Заксобрания Юрия Карликанова, за девять месяцев этого года удалось значительно продвинуться в решении проблем обманутых дольщиков. Он отметил, что на первое января 2018 года в области было 45 проблемных домов, сегодня их количество сократилось до 31-го.

«Мы ожидаем значительного снижения числа пострадавших участников долевого строительство к концу года. На первое января 2019-го в реестре, по нашим прогнозам, останется 16 домов, которые в соответствии с планом будут достраиваться в следующем году. Поэтому мы считаем, что результат есть, есть прямой диалог между депутатами и дольщиками в рамках деятельности рабочих групп, которые созданы по каждому проблемному дому», - подчеркнул Юрий Карликанов.

Он добавил, что, безусловно, есть и дополнительные сложности. Так, «всплывают» проблемные дома в Копейске и Челябинске. Обращения поступают от людей, чьи дома не включены в «дорожную карту» и работы по которым приостановлены или не ведутся вовсе.

«Таких домов ожидается 19. Но не думаю, что все они попадут в «дорожную карту», потому что по ряду домов решения есть. Думаю, в конечном счете десять домов пополнят «дорожную карту» на 2019 год, которая может быть откорректирована и утверждена губернатором. По всем домам имеются инвесторы и календарные графики», - добавил Карликанов.

Кроме того, на сегодняшнем заседании рабочей группы ее участники обсудили федеральный закон №175-ФЗ, который вышел 1 июля 2018 года. По словам Юрия Карликанова, закон конкретизирует действия федерального закона №2014-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов», а точнее – «усугубляет непростую ситуацию на рынке долевого строительства, нарушает интересы между дольщиками и застройщиками, вводит дополнительные ограничения, которые сегодня не позволяют дольщику своевременно получить жилье в рамках уже существующего закона».

«Сегодня мы, детально рассмотрев вопрос, решили выйти на Госдуму с инициативой внести соответствующие изменения в 175-ФЗ, для того чтобы дать возможность застройщикам, начавшим строительство до его вступления в силу, достроить дома по правилам, установленным старым законом № 214-ФЗ, и удовлетворить требования дольщиков», - заявил Юрий Карликанов.

Расширенная рабочая группа по решению проблем обманутых участников долевого строительства, включенных в реестр, была создана в Заксобрании региона в августе прошлого года. Кроме того, были созданы и локальные рабочие группы по каждому проблемному дому - для обеспечения прямого взаимодействия дольщиков, застройщика и минстроя. Каждую из групп возглавили депутаты Законодательного собрания Челябинской области. Изначально число таких групп превышало полсотни. Сейчас, по мере ввода домов в эксплуатацию, количество локальных рабочих групп уменьшилось.

Одну из них возглавляет депутат ЗСО Сергей Буяков. Он отвечает за дольщиков микрорайона «Академ Риверсайд». Законотворец отметил, что «положительное движение действительно налицо».

«Те дома, которые курирую я, сданы в сентябре, в октябре люди уже будут получать ключи от квартир. До конца года планируется сдача еще семи домов, - отметил Сергей Буяков. – Участники моей группы приняли решение обратиться с инициативой в областное Заксобрание о расширении перечня лиц, имеющих право на бесплатную юридическую помощь. Мы хотим, чтобы в него включили обманутых дольщиков, которые зачастую остаются один на один со своими проблемами, тогда как недобросовестные компании-застройщики имеют широкий круг юристов и других специалистов. Наша инициатива позволит защитить права дольщиков и в последующем минимизировать их потери».

Наталья Газизова, обманутая дольщица жилого комплекса «Княжеский», рассказала, что, как и ее товарищи по несчастью, живет в состоянии мучительной неопределенности долгие десять лет. Их долгострой – самый старый во всей Челябинской области, готовность объекта составляет всего 23 процента. Стройка была начата еще в 2008 году. Сейчас к концу подходит 2018-й. А воз и ныне там. Тем не менее челябинка не теряет надежду на благополучный исход и очень надеется на поддержку властей, отмечая, что минстрой ведет активную работу по решению проблем дольщиков, не оставляя без внимания и долгострой ЖК «Княжеский».