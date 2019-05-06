ЮУТПП бесплатно поможет местным предпринимателям повысить финансовую грамотность

В среду, 15 мая 2019 года, комитет Южно-Уральской торгово-промышленной палаты по финансовым рынкам и кредитным организациям в рамках второго Южно-Уральского финансового форума проведет в Челябинске для представителей бизнеса Челябинской области бесплатный семинар "Финансовая грамотность для предпринимателей".

По словам президента ЮУТПП Федора Дегтярева, занятия будут проходить в зале "Иремель" Центра международной торговли на проспекте Ленина, 35 с 13.30 до 15.30. Участники семинара получат подробную информацию о мерах государственной финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, о порядке открытия банковского счета индивидуального предпринимателя, узнают о передовой технологии рынка для управления торговой выручкой "Электронный инкассатор", познакомятся с эффективными финансовыми инструментами для развития бизнеса.

Особое внимание предполагается уделить технологиям реабилитации бизнеса, алгоритму действий в случае, если финансовые организации отказывают предпринимателям в проведении операций или в заключении договора банковского счета. Отдельно будут рассмотрены новации в учетном процессе для предприятий малого бизнеса.

Зарегистрироваться и предварительно подтвердить свое участие в семинаре необходимо до 14 мая включительно по электронной почте: ok@tpp74.ru. Получить дополнительную информацию можно по телефону: (351) 266-52-21.